Giochi, è qui la festa tra stop e zone rosse. Sala chiede a tutti un po' di pazienza

Milanesi attenzione: oggi è il primo grande giorno di festa per la città e proprio per questo è necessario armarsi di "santa pazienza" per i molteplici disagi ed eventi che bloccheranno Milano oggi e domani.

La Fiaccola partirà alle 8,42 da Sesto San Giovanni attraversando Cologno, Vimodrone, Segrate, Pioltello e San Donato per approdare in città alle 14,31. Previsti blocchi temporanei del traffico di 10 minuti nella strade coinvolte. Il sindaco Sala ha invitato tutti i milanesi a fare "qualche sacrificio", come usare i mezzi pubblici, sopportare le limitazioni di orario di uffici dell'anagrafe e mostre e avere tanta tanta pazienza con zone rosse e mezzi deviati. Chiuse le scuole dentro la circonconvallazione esterna. L'esordio milanese della Fiaccola è in circonvallazione (piazza Bolivar) per addentrarsi in centro lungo la Cerchia dei Navigli su fino a Porta Venezia e San Babila, corso Vittorio Emanuele e piazza Duomo (19,30). Attenzione: dalle 17 alle 20 chiudono le fermate di Duomo (non si cambia tra M1 e M3) e San Babila (aperta la stazione M4, ma senza cambi con M1). Le linee di superficie 2, 3, 10, 12, 14, 16, 19, 43, 57, 70 e 78 sono deviate e saltano le fermate più centrali. Grande allerta per i blitz di ProPal e soprattutto Extinction Rebellion che ha già annunciato "contestazioni diffuse". Schierati in città seimila agenti. Attenzione anche alla zona attorno al Villaggio Olimpico a Scalo Romana dove oggi il Presidente della Repubblica inaugurerà il murale della Tregua e pranzerà con il team Italia.

La grande zona rossa con la chiusura al traffico dalle 13 a mezzanotte si concentra, invece, attorno alla Fabbrica del Vapore dove, dalle 17, si terrà la cena di gala del Cio con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la premier Giorgia Meloni, i Capi di Stato e i delegati dei Paesi ai Giochi. "Off limits" anche piazzale Cimitero Monumentale, via Nono, piazza Coriolano, via Ferraris, Bramante, Sarpi, Lomazzo e Tartaglia. Deviati i mezzi.

La giornata si complica domani con il secondo giorno del tour dei tedofori e gli eventi istituzionali: partenza alle 8,15 da viale Pirelli con un'incursione in centro (Cairoli), per poi risalire in Gae Aulenti e scendere lungo XX Marzo fino alla Darsena. Da qui la Fiamma sale in canoa. Alle 12 "tocca" alla Triennale con l'inaugrazione ufficiale di Casa Italia.

Alle 14 in piazza Leonardo da Vinci si terrà il presidio "Anti ICE" poi le contestazioni si sposteranno (alle 18) in zona San Siro, dove è prevista la contro fiaccolata del Comitato Insostenibili Olimpiadi con ritrovo in viale Mar Ionio angolo via Segesta.

Dalle 14 zona rossa in centro (traffico vietato in tutta l'area attorno a Duomo, piazza Scala e Palazzo Marino) per il ricevimento a Palazzo Reale in onore dei capi di Stato e di governo, che poi si sposteranno a San Siro per la cerimonia di inaugurazione.

Anche qui è completamente blindata l'area attorno al Meazza e nelle vie che attraverseranno le auto blu: da piazza Fontana a corso di Porta Vittoria fino a via Gioia, da viale Sondrio a piazza Stuparich fino al Meazza. Infine dalle 22 blindato anche l'Arco della Pace per l'accensione del braciere.