Belen Rodriguez di nuovo innamorata? Chi è la nuova fiamma Stefano Belingardi Clusoni

Arriva da Dagospia l'ultima indiscrezione su Belen Rodriguez: " Il suo cuore è tornato a battere per uno Stefano. Ma non è De Martino" . Secondo l'irriverente sito di Roberto D'Agostino la showgirl argentina avrebbe già dimenticato l'avvocato romano Nicolò De Tomassi, conosciuto in Sardegna durante le sue lunghe vacanze estive, e si sarebbe abbandonata tra le braccia di un noto architetto milanese: Stefano Belingardi Clusoni. I condizionali sono d'obbligo, ma gli indizi social sono molti e le voci insistenti.

Il weekend in barca e le foto sui social

Dagospia riferisce che Belen e Stefano si sarebbero conosciuti durante un weekend in barca trascorso in compagnia dei soliti amici e di Christian Vieri e Costanza Caracciolo. Dalle risate in barca alla passione travolgente il passo sarebbe stato breve: " Galeotto è stato un locale della Sardegna dove i due sono stati travolti da un'insolita passione e sono stati fotografati avvinghiati, incuranti degli sguardi indiscreti ". L'argentina non ha confermato la frequentazione, ma sulla sua pagina Instagram ha condiviso alcune foto della sua ultima vacanza, dove compare proprio l'architetto. " Ha postato un eloquente carosello Instagram delle sue "Hermosas vacaciones" sull'isola e tra una chiappa in immersione e un capezzolo nascosto sotto pochi centimetri di stoffa, compare Belingardi Clusoni ", ironizza il sito. Ma chi è l'architetto che avrebbe fatto perdere la testa a Belen?

Chi è Stefano Belingardi Clusoni

Milanese, classe 1987, Stefano Belingardi Clusoni è considerato una delle menti più brillanti del panorama dell'architettura italiana. Laureato presso l'Accademia di Architettura di Mendrisio, si è trasferito giovanissimo a Berlino per lavorare nel campo dell'architettura urbanistica per poi ritornare in Italia - dopo un'esperienza formativa a Shanghai - e fondare, nel 2015, il suo studio Be.St. Tra i suoi progetti più importanti ci sono Primo, il nuovo quartier generale di Satispay e "TheTris", il nuovo grattacielo della Barona. Nel 2020 è stato riconosciuto tra i migliori architetti under 40 in Italia e ha presentato i suoi lavori alla Triennale di Milano.

Lontano da cantieri e progetti, l'architetto, 38 anni, non disdegna la vita mondana e si vocifera che in passato sia stato vicino anche all'ex moglie di Eros Ramazzotti,Ora, però, l'attenzione sarebbe tutta su Belen e i possibili sviluppi. Sarà vero amore o solo un travolgente flirt di fine estate?