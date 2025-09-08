Cecilia e Belen Rodriguez a un passo dalla riappacificazione: cosa svelano le chat private e l'incontro nei prossimi giorni

Potrebbe presto tornare il sereno tra Cecilia e Belen Rodriguez. Da mesi le due sorelle non si fanno vedere più insieme sui social network e l'assenza ha alimentato i pettegolezzi per tutta l'estate. Le voci insistenti di una presunta lite familiare hanno tenuto banco sulle riviste di cronaca rosa per tutta l'estate ed entrambe si sono trincerate nel silenzio più rigoroso. Nelle ultime ore, però, uno spiraglio sembra essersi aperto e i bene informati parlano di una possibile e imminente riappacificazione.

L'incontro per motivi di lavoro

Il sito Gossip e Tv riferisce - secondo un'anticipazione di Vanity Fair - che nei prossimi giorni Cecilia e Belen si incontreranno per motivi lavorativi legati al brand di famiglia Hinnominate: " Non si vedono da marzo, ma questa settimana Cecilia e Belen saranno – finalmente – di nuovo faccia a faccia, complice un incontro di affari. Guerra o pace che sia, quando il lavoro chiama le sorelle Rodriguez rispondono". Secondo la rivista sarebbe la prima volta che le due argentine si rivedono da quando Cecilia è rimasta incinta di Ignazio Moser: " Belen potrà vedere la sorella dopo mesi, vedere il suo pancione…Cecilia, infatti, diventerà mamma per la prima volta il prossimo ottobre".

Lo scambio di messaggi

Ad avvalorare la tesi della riappacificazione ci sarebbero gli sms che le sorelle si sono scambiati negli ultimi giorni. Tra Cecilia e Belen sarebbe ripartito, infatti, un fitto scambio di messaggi e chiamate, preludio di una possibile pace tra sorelle. " Non sono mancati i "ti voglio bene" a scandire il riavvicinamento ", riferiscono i bene informati. Ma le chat, contrariamente a quelle di Raoul Bova e Martina Ceretti, sono rimaste ben custodite nei cellulari delle due argentine.

Le ultime dichiarazioni di Belen

Lo scorso giugno, per la prima e unica volta, Belen aveva parlato della presunta lite con Cecilia e aveva cercato di gettare acqua sul fuoco dei gossip, senza però smentire le voci sulla presunta lite: " Non c'è nessun problema fra di noi: nella vita abbiamo litigato almeno 5.000 volte, e la vita è lunga, ma siamo sorelle, ci ritroviamo sempre.

Non abbiamo bisogno di condividere il nostro rapporto sui social, uso i social per lavoro e per condividere momenti belli con i miei figli, ma non sbatto tutta la mia vita nelle stories. Non sono quelle ilper capire come sono i nostri rapporti". Ma i fan ora sperano che tutto possa risolversi.