Blasi, Raoul Bova, Elodie, Hunziker, De Martino, Diletta Leotta: i 12 gossip più chiacchierati del 2025

Il 2025 non ha tradito le attese dei fan del gossip, che si aspettavano un anno intenso sul fronte dei pettegolezzi. Negli ultimi dodici mesi non sono mancati episodi piccanti, divorzi, polemiche, indiscrezioni, gravidanze e paparazzate a sorpresa che hanno visto protagonisti molti personaggi famosi. Ecco i dodici gossip più chiacchierati del 2025 per ripercorrere l'ultimo anno in leggerezza.

Ilary Blasi, esce la docuserie "Ilary" sulla nuova vita con Bastian Muller

Gennaio - Mentre Fedez è a Sainth Barth con l'amico Leonardo Maria Del Vecchio e una comitiva di amici e Anna Falchi e Andrea Crippa vivono un bellissimo ritorno di fiamma, facendosi paparazzare per le vie di Roma mano nella mano, Ilary Blasi annuncia l'uscita del sequel di "Unica", il docufilm incentrato sull'addio a Francesco Totti. Netflix punta sulla conduttrice per fare ancora milioni di views con "Ilary" una miniserie in stile "Kardashian", dove la romana racconta la sua nuova vita e parla, per la prima volta, del fidanzato Bastian Muller. Sulle pagine di Chi Blasi scherza: " Dopo l'addio a Totti per me è iniziata una second life".

Alvise Rigo e Michelle Hunziker paparazzati insieme a Sankt Moritz

Febbraio - Mentre si parla di Sanremo (e della vittoria di Olly) e Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera vengono fotografati insieme sulla neve, i paparazzi sorprendono Alvise Rigo e Michelle Hunziker in teneri atteggiamenti sulle montagne di Sankt Moritz. Durante la tre giorni dell'evento organizzato da Armani la conduttrice svizzera e l'ex rugbista "sono stati sempre insieme" riferisce il settimanale Chi, che pochi giorni dopo sorprende Alvise sotto casa di Michelle con indosso il casco della moto per non farsi riconoscere dai fotografi.

Le prime foto ufficiali di Emanuele Filiberto e Adriana Abascal

Marzo - Mentre il mondo piange la scomparsa dell'attrice Eleonora Giorgi, morta per un tumore al pancreas, e Bianca Balti si mostra felice per le vie di Milano con il suo nuovo amore il pilota Alessandro Cutrera, sulle riviste di gossip escono le prime foto ufficiali di Emanuele Filiberto e Adriana Abascal. L'erede di casa Savoia ha da poco confermato che il lungo matrimonio con Clotilde Courau è finito da ormai quattro anni e i fotografi lo sorprendono insieme all'ex miss Messico a Venezia, subito dopo avere partecipato al gran ballo del Doge. Con loro per le calle veneziane ci sono anche Zucchero e la moglie Francesca Mozer.

I paparazzi spoilerano la gravidanza di Giulia De Lellis e Tony Effe

Aprile - Mentre Elisabetta Canalis e il campione di kickboxing Georgian Cimpeanu annunciano la rottura e Jannik Sinner viene paparazzato con la nuova fiamma, la modella russa Lara Leito, il settimanale Chi svela in esclusiva che Giulia De Lellis è incinta di Tony Effe. Sulla rivista escono le prime foto dell'influencer romana con il pancino e lei non ha ancora ufficializzato la gravidanza (lo farà una settimana più tardi). Le foto scattate a Cernobbio su un campo da golf - dove il rapper ha giocato una partita - non lasciano dubbi sulla dolce attesa e il romantico weekend a Villa D'Este sulle rive del lago si trasforma nello scoop del momento.

Cecilia Rodriguez annuncia di essere incinta con un post Instagram

Maggio - Mentre Genny Urtis, il medico dei vip ed ex gieffino, si sottopone a un intervento per rifare il seno e portare avanti la sua transizione di genere e Elodie e Andrea Iannone ufficializzano il fidanzamento con un maxi anello, Cecilia Rodriguez annuncia la gravidanza con un post Instagram. Il giorno della pubblicazione non è casuale: l'argentina ha scelto il giorno della festa della mamma, l'11 maggio, per svelare che lei e Ignazio Moser aspettano una bambina e quale sarà il suo nome: " Ciao topolina, come tutte le cose straordinarie ti sei fatta desiderare molto ma ora eccoci qua a sentire il tuo cuoricino battere. La tua mamma e il tuo papà non vedono l’ora di conoscerti, abbracciarti, amarti e vederti crescere... a presto piccola Clara Isabel ".

Scoppia lo scandalo "occhi spaccanti" che vede coinvolto Raoul Bova

Giugno - Mentre si parla del presunto flirt tra Fedez e Clara, che sono appena usciti con la loro hit estiva e Jeff Bezos e Lauren Sanchez sono pronti a convolare a nozze a Venezia, scoppia lo scandalo che coinvolge Raoul Bova. Fabrizio Corona pubblica le chat e gli audio privati che l'attore romano si è scambiato per oltre un anno con la modella Martina Ceretti e l'affermazione affettuosa di Bova "occhi spaccanti" diventa un vero e proprio tormentone. Le conseguenze dello scandalo non sono solo personali - la rottura con la compagna Rocio Morales - ma anche giudiziarie perchè Ceretti e l'amico Federico Monzino, che pare abbia consegnato chat e audio a Corona, finiscono al centro delle indagini della procura e Monzino viene accusato di estorsione per avere contattato Bova chiedendogli "un regalo" in cambio della non pubblicazione dei file compromettenti.

Escono le prime foto di Fedez e Giulia Honegger insieme in Sardegna

Luglio - Mentre Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera escono allo scoperto come nuova coppia e Anna Tatangelo annuncia la seconda gravidanza, Fedez viene paparazzato con la sua nuova fiamma, Giulia Honegger. Il rapper ha definitivamente voltato pagina dopo l'addio a Chiara Ferragni e si è concesso una vacanza in barca al largo della costa nord-est della Sardegna. Con lui c'è anche la giovane stilista milanese. I paparazzi di Chi sorprendono Fedez e la sua Giulia soli soletti sull'isola di Mortorio mentre si scambiano baci e carezze sotto il sole. Sono le prime foto della nuova coppia dell'estate.

Stefano De Martino ufficializza la relazione con Caroline Tronelli

Agosto - Mentre il mondo piange la scomparsa di Pippo Baudo e Belen Rodriguez è protagonista dell'estate in Sardegna tra critiche, polemiche e foto bollenti, Stefano De Martino esce allo scoperto con la sua fidanzata. Si tratta di Caroline Tronelli, studentessa napoletana con alle spalle una famiglia molto conosciuta nell'ambito consulenza strategica e gestionale. Dopo mesi di rumors e pettegolezzi le riviste di gossip pubblicano le prime foto in cui Stefano e Caroline si mostrano più affiatati che mai a bordo dell'imbarcazione di De Martino, mentre si scambiano baci e coccole. La stessa Caroline pubblica sul suo profilo foto e video in cui si intravede il conduttore di Affari Tuoi.

Elisabetta Canalis e Alvise Rigo non riescono a mantenere segreta la loro relazione

Settembre - Mentre Fiorello si gode il ruolo di nonno e Filippo Bisciglia e Pamela Camassa annunciano la rottura dopo diciassette anni insieme, sulle riviste di cronaca rosa escono le prime indiscrezioni e le prime foto ufficiali della frequentazione segreta tra Elisabetta Canalis e Alvise Rigo. L'ex velina e l'ex rugbista si sono conosciuti sul set del reality game di Netflix "Physical: da 100 a 1" e da quel momento hanno iniziato a frequentarsi. Nonostante la lontananza, i paparazzi riescono a sorprendere Alvise e Canalis insieme in Italia, all'anteprima della nuova serie Netflix "Rifugio Atomico", in cui lo sportivo ha recitato. Le foto raccontano di grande complicità e feeling e per tutti l'amore è già sbocciato.

Dagospia svela la fine della relazione tra Maria Elena Boschi e Giulio Berruti

Ottobre - Mentre Laura Pausini e Gianluca Grignani litigano sui social per la cover de "La mia storia tra le dita" e Raoul Bova esce allo scoperto con il suo nuovo amore Beatrice Arnera, la storia tra Maria Elena Boschi e Giulio Berruti è giunta al capolinea. Dagospia pubblica l'indiscrezione che di fatto anticipa le parole di conferma dell'ex ministro e del dentista. Dopo cinque anni d'amore, il desiderio di famiglia e un figlio desiderato ma mai arrivato, Boschi e Berruti si sono detti addio. "Purtroppo sì", conferma Maria Elena Boschi sulle pagine di Chi.

Francesco Totti e Noemi Bocchi traslocano: "guai con il proprietario"

Novembre - Mentre Alex Belli e Delia Duran annunciano di essere in attesa di un figlio e il mondo è sconvolto dalla morte di Ornella Vanoni, Francesco Totti e Noemi Bocchi finiscono al centro della cronaca rosa per un trasloco "sospetto". Dopo tre anni trascorsi nell'attico situato nel cuore di Roma, in piazza Jacini, il Pupone e la fidanzata sono costretti a traslocare per una spinosa controversia con il proprietario dell'immobile. Alla base degli attriti ci sarebbero contestazioni, richieste di risarcimento e mancati pagamenti, questioni che avrebbero portato Totti e il proprietario dell'attico in tribunale.

Diletta Leotta a sorpresa annuncia la dolce attesa

Dicembre - Mentre "Sandokan" fa ascolti record su Rai1 e Can Yaman - il suo protagonista - si è appena lasciato da Sara Bluma, Diletta Leotta annuncia - letteralmente a sorpresa - di essere incinta del secondo figlio da Loris Karius.

La conduttrice e inviata sportiva di Dazn è stata brava a nascondere le rotondità e la stampa non è riuscita a spoilerare in anticipo la sua gravidanza. Diletta e Karius scelgono, come al solito, i social per annunciare il lieto evento. A spoilerare il sesso ci pensano invece gli esperti di gossip che assicurano: sarà maschio.