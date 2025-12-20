Carmen Di Pietro e la storia con Sylvester Stallone: cosa era costretta a fare

Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro Iannoni sono stati ospiti di Silvia Toffanin nella puntata di Verissimo di sabato 20 dicembre. Nello studio del programma del weekend di Canale 5 la showgirl ha parlato del suo rapporto con i figli, Carmelita e Alessandro, e anche della sua vita sentimentale. La storia con Sandro Paternostro è stata la più importante per la showgirl, che con il giornalista è stata fidanzata cinque anni e poi sposata per due anni prima della morte di Paternostro. Prima e dopo la relazione con il giornalista, però, Carmen ha avuto altre storie e qualche flirt anche con l'attore americano Sylvester Stallone.

La confessione su Stallone

Proprio del divo di Hollywood Di Pietro ha parlato nel salotto televisivo di Silvia Toffanin, facendo una divertente confessione legata alla notizia che a breve volerà negli Stati Uniti per rivedere la figlia, che sta studiando all'estero. "Mi sto preparando per andare a trovare mia figlia in Texas, spero di tornare con un texano", ha scherzato, ricordando poi l'attore al quale fu legata trent'anni fa : "Sono stata con Sylvester per quasi due anni, parlavo con lui attraverso il vocabolario di inglese. Vorrei trovare un altro uomo come lui ". La showgirl ha confessato che teneva il dizionario nella borsetta da usare al momento giusto per poter conversare con l'attore.

Il precedente a Belve

Carmen Di Pietro aveva già parlato della storia con Stallone in occasione dell'intervista rilasciata a Belve a novembre 2024. A Francesca Fagnani, che l'aveva punzecchiata sulla frequentazione con il divo di Hollywood, aveva rivelato: " L'ho conosciuto a una cena con il mio agente a Londra, facevo la modella e poi mi mandò cento rose rosse ".

non è proseguita perché mi ero stancata".

"È finita così ma magari, se avessi voluto, sarei potuta andare ad Hollywood e diventare la signora Stallone".

La frequentazione risalirebbe agli anni '90, quando Carmen non aveva ancora incontrato Sandro Paternostro, e sempre a Belve confessò che tra lei e l'attore "qualcosina è successo" ma purtroppo "Scherzando sulla fine della loro relazione la showgirl aveva concluso: