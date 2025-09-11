Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser distrutti dal dolore: cosa è successo

Un messaggio pieno d’amore e sofferenza quello pubblicato da Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sui social per annunciare la scomparsa della loro amatissima cagnolina Aspirina, affettuosamente chiamata "Aspi". La coppia, molto legata ai propri animali domestici, ha condiviso il dolore con i fan, ricordando quanto profondo fosse il legame con lei.

Una compagna di vita per Cecilia

Aspirina era entrata nella vita di Cecilia in un momento delicato. La sorella di Belén aveva raccontato su Instagram che il loro incontro fu del tutto casuale, avvenuto davanti a una farmacia. Da quel giorno, Aspi è diventata parte della famiglia e della quotidianità della coppia. Nel 2019, Cecilia aveva condiviso la storia della cagnolina con un post toccante:

" Non volevo più prendere un cane, perché quando ti lasciano si soffre tantissimo. Ma quando l’ho vista, me ne sono innamorata subito ."

L’addio di Ignazio Moser

Ignazio Moser ha voluto dedicare ad Aspirina un lungo e commovente messaggio su Instagram: " Ciao piccola Aspi... è davvero difficile trovare le parole giuste per raccontare cos’hai rappresentato nelle nostre vite. Con uno sguardo o una zampettata riuscivi a comunicare meglio che con qualsiasi parola. "

Il dolore è palpabile in ogni frase. Ignazio ha ricordato i piccoli gesti quotidiani, come il suo modo di salire sul letto al mattino, i bacini appena svegli e persino… il suo “alito tremendo”. Poi ha concluso scrivendo: "Spero di averti dato almeno una parte di tutto l'amore che sei riuscita a darmi… ci mancherai da morire. "

Un vuoto difficile da colmare

Aspi era più di un cane: era una vera compagna di vita per Cecilia e Ignazio.

Con lei c’era anche Ercole, il dolce Jack Russell che oggi si ritrova senza la sua amica a quattro zampe.

La coppia, molto seguita sui social, ha ricevuto centinaia di messaggi di affetto da fan e amici vip, testimoniando quanto fosse amata anche dal pubblico.