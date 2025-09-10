Fedez e Tronchetti Provera, faccia a faccia inaspettato. Ecco cosa si sono detti

Un faccia a faccia che nessuno si aspettava. Fedez ha incontrato per la prima volta il nuovo compagno di Chiara Ferragni, Giovanni Tronchetti Provera, proprio fuori dalla scuola frequentata dai rispettivi figli. A riportare lo scoop è il settimanale Oggi, che ha documentato il momento.

L'incontro (non) casuale

Se solo pochi mesi fa i protagonisti sembravano ignorarsi durante gli eventi scolastici, come accaduto alla recita di Natale 2024, oggi qualcosa è cambiato. Fedez e Giovanni si sono salutati con rispetto, scambiando qualche parola e addirittura una stretta di mano. Un gesto semplice, ma dal forte valore simbolico: è la prima volta che i due vengono immortalati così vicini… e in buoni rapporti.

Nuovi equilibri familiari in vista?

Secondo il settimanale, l’atteggiamento cordiale tra Fedez e Tronchetti è il segnale di un clima più maturo e sereno. Il nuovo compagno di Chiara Ferragni, infatti, non si è nascosto, mostrandosi accanto a lei anche in un contesto familiare condiviso con l’ex marito e l’ex moglie, Nicole Moellhausen.

Un dettaglio che non è passato inosservato: la nuova coppia sembra finalmente pronta a vivere la propria relazione alla luce del sole, senza più evitare incontri pubblici con chi ha fatto parte del passato.

Chiara Ferragni osserva

Chiara, sempre riservata, è rimasta accanto a Giovanni con discrezione, ma la sua presenza ha contribuito a rendere

l’incontro ancora più significativo. Nessun gelo, nessuna tensione: solo normalità, come in una famiglia allargata che cerca un nuovo equilibrio. Il tutto sotto lo sguardo attento dei