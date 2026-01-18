Ferragni dà buca a Verissimo, Mariana Rodriguez sogna Can Yaman, Fedez di nuovo papà

Weekend tempo di gossip. C'è chi dà forfait per un'intervista esclusiva (Chiara Ferragni), chi pensa all'amore e sogna (Mariana Rodriguez), chi fa precisazioni sul suo futuro in tv (Selvaggia Lucarelli) e chi, invece, potrebbe diventare di nuovo padre (Fedez).

Mariana Rodriguez: "Sono single e sogno un uomo come Can Yaman"

Mariana Rodriguez è il volto femminile del momento. La co-protagonista del film di Checco Zalone "Buen camino" è ovunque: al cinema con la pellicola campione di incassi, sulle copertine delle riviste e ospite in tv. Tutti la vogliono e lei non si tira indietro. La bella venezuelana sta ottenendo grande successo ma sul piano sentimentale le cose non vanno altrettanto bene: "Abito ancora nella stessa casa con il mio ex, ma non ci vediamo mai, è come se abitassimo da soli". Ma siccome sognare non costa nulla l'attrice - che oggi si dichiara single - spera di incontrare un Turco. "Sogno un uomo come Can Yaman, bello, palestrato… sto scherzando, ma con l'ironia si dice sempre la verità ", ha confessato Mariana nello studio di Caterina Balivo a La volta buona. Le fan di Can non saranno felici.

Fedez di nuovo papà? Scoppia il gossip sulla gravidanza di Giulia Honegger

C'è un gossip che circola con insistenza da giorni e vede protagonista Fedez e la fidanzata Giulia Honegger: i due potrebbero presto diventare genitori. Secondo il settimanale Oggi un "gesto rivelatore" - fotografato dai paparazzi della rivista durante il weekend della coppia a St. Moritz - avrebbe scatenato l'indiscrezione. Giulia è rimasta seduta su una sedia mentre il rapper pattinava con i figli e teneva una coperta sulla pancia. Da qui le voci sulla presunta gravidanza. Ma siccome Fedez da tempo ha scelto di tenersi alla larga dai gossip, non è tardata la smentita ufficiale da parte della coppia: "Non è vero". Insomma, stanno bene così.

Chiara Ferragni a Verissimo? "Passo indietro dell'influencer all'ultimo minuto"

Neppure il tempo di essere prosciolta dall'accusa di truffa aggravata per il pandoro Gate (e le uova pasquali) che Chiara Ferragni è finita nuovamente al centro di una polemica. La querelle tra "prosciolta" e "assolta" ha gettato una nuova ombra sull'influencer che, con la chiusura del processo, sperava di mettere un punto definitivo alla vicenda. Ferragni pare fosse pronta a "festeggiare" la fine del processo con un'intervista esclusiva a Verissimo, ma prima della registrazione ha fatto un passo indietro. Dagospia ha rivelato che Chiara Ferragni avrebbe dovuto registrare una puntata di Verissimo - a cui lavorava da tempo - la prossima settimana ma avrebbe dato forfait in extremis: " Ha cambiato idea e ha deciso di dare buca a Toffanin ". L'umore dell'influencer non sarebbe stato così sereno da voler affrontare le domande di Silvia Toffanin senza rischiare di finire in un vortice di incomprensioni.

Selvaggia Lucarelli, la verità sul suo passaggio a Mediaset

Per molti il passaggio di Selvaggia Lucarelli dalla Rai a Mediaset è solo questione di tempo e cavilli contrattuali. Fanpage dà per certo lo switch dalla tv pubblica a quella privata, ma la diretta interessata ha voluto precisare che in corso non c'è alcuna trattativa.

Lui preferirebbe darsi fuoco con la torcia olimpica piuttosto che avere una rubrica a caso in tv".

"Lo faccio solo se Ilary ci prova con me".

Nelle storie del suo profilo Instagram Lucarelli ha precisato che si tratta di un "inesistente pacchetto" e che questo non comprende il coinvolgimento del fidanzato Lorenzo Biagiarelli: "Sul suo futuro al(come opinionista), invece, Selvaggia ha posto condizioni chiarissime:Che farà ora Blasi?