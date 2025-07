Ex suocera e divorzista dei vip, chi è Annamaria Bernardini de Pace scelta da Raoul Bova come avvocato

Sarà Annamaria Bernardini de Pace l'avvocato di Raoul Bova nella causa contro Rocio Munoz Morales per l'affidamento delle due figlie, Alma e Luna. L'avvocato divorzista, celebre per avere seguito molti divorzi vip, si è schierata al fianco dell'attore dopo che, tredici anni fa, lo aveva definito "genero degenero" difendendo la figlia, Chiara Giordano, ex moglie proprio di Bova nella loro causa di divorzio. Oggi come allora Bernardini De Pace scende in campo ma questa volta dalla parte opposta e non c'è da stupirsi. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, l'ex moglie di Raoul, Chiara, sarebbe al suo fianco sin dallo scoppio dello scandalo, che ha visto coinvolti Corona, Martina Ceretti e Monzino oltre al protagonista di "Don Matteo".

L'incarico affidato all'ex suocera

Come riferito dalle agenzie di stampa Raoul Bova ha affidato la sua difesa, nella causa di affido delle figlie, all'ex suocera ma non solo. Nelle scorse ore Annamaria Bernardini de Pace ha assistito l'attore anche per il deposito dell'esposto al Garante per la Privacy contro la diffusione degli audio e delle chat rubate al centro delle cronache di questi giorni. Il legale lavorerà dunque su due fronti, quello civile per l'affido delle bambine avute da Rocio e quello penale per la presunta violazione della sua privacy e la tentata estorsione.

Le parole dell'avvocato Bernardini de Pace

A chi si è sorpreso di vedere Annamaria Bernardini De Pace schierarsi in difesa di Bova, dopo quanto accaduto dodici anni fa con la figlia Chiara (che sarebbe stata tradita da Raoul proprio con Rocio e per questo divorziò dall'attore), l'avvocato ha risposto: " E' giusto che difenda chi non cede al ricatto da parte di uno come Corona. Sono fiera di lui". Nel 2012 fu l'avvocato della figlia, Chiara Giordano, proprio nella causa di divorzio da Raoul Bova ma Bernardini De Pace non è nuova a seguire divorzi famosi. Specializzata in diritto di famiglia, negli anni ha gestito moltissimi divorzi di personaggi famosi. Tra i suoi clienti più noti, ci sono stati Romina Power e Al Bano, e anche Katia Ricciarelli nella causa di divorzio con Pippo Baudo. Inoltre, ha assistito Eros Ramazzotti in una causa di separazione. Ha anche gestito la prima parte della causa di separazione tra Totti e Ilary Blasi - come avvocato del calciatore - dimettendosi poi dall'incarico.

Come sta Raoul Bova

All'agenzia di stampa LaPresse Annamaria Bernardini de Pace ha fatto sapere che Raoul Bova è sereno: " Ha la coscienza in pace, perché sa di aver fatto la cosa giusta: non pagare ". Sul piano personale, invece, le versioni di Raoul e Rocio sono discordanti: l'attore sostiene che erano "separati" da due anni, mentre l'attrice spagnola ha dichiarato che vivevano ancora sotto lo stesso tetto.

Morales ha negato che la loro relazione è finita? Chissà perché, quella è la verità. Lo dice Bova stesso nelle risposte al ricatto: "La mia storia è finita". Da oltre due anni"

, ha concluso Annamaria Bernardini de Pace.