Georgina Rodriguez, il regalo extra lusso di Ronaldo: orologio in oro e diamanti da 50 mila euro

Non bastavano le borse firmate, le auto di lusso e le proprietà immobiliari acquistate in giro per il mondo, per il compleanno di Georgina Rodriguez - 32 anni compiuti il 27 gennaio - Cristiano Ronaldo ha voluto sorprenderla con un regalo extra lusso in linea con i gusti della sua futura moglie. L'imprenditrice argentina è un'amante dei gioielli, soprattutto di orologi, così il campione portoghese ha deciso di regalarle un modello speciale in oro e diamanti firmato Rolex.

Il regalo è stato recapitato a Georgina direttamente a casa e dalle mani dei due figli gemelli, Eva e Matteo nati nel 2017, e la bella argentina non ha esitato ha condividere le immagini del prezioso gioiello sui social network, accendendo la curiosità dei fan.

L'orologio da 53mila euro

L'orologio che CR7 ha scelto per la sua futura moglie non è un modello qualsiasi. Si tratta di un Oyster Perpetual Datejust 31 realizzato in oro giallo 18 carati con quadrante rosso ombré tempestato di diamanti e bracciale in stile President. Un modello classico ed estremamente elegante del valore di oltre un milione di pesos (53 mila euro), che Rodriguez ha subito sfoggiato in occasione della première del film di Brett Ratner dedicato a Melania Trump. L'orologio si aggiunge alla straordinaria collezione personale dell'influencer composta da modelli unici firmati dai migliori brand di orologeria come Audemars Piguet, Patek Philippe, Cartier e Richard Mille. Una collezione che si stima abbia un valore di oltre 2,4 milioni di dollari.

La "mano" che vale oltre due milioni

La foto, che Georgina ha condiviso sui social network, ha scatenato la curiosità dei fan in particolare l'immagine in cui l'argentina ha sfoggiato al polso il suo nuovissimo Rolex, mentre all'anulare splendeva il maestoso anello di fidanzamento. Il brillante taglio baguette da 30 carati che Ronaldo ha donato alla compagna la scorsa estate quando la coppia ha annunciato le prossime nozze.

In molti hanno ironizzato suldella mano di Georgina che, tra orologio e anello, supera i 2,4 milioni di euro. Oltre ai regali, però, Cristiano Ronaldo non ha mancato di rendere felice la compagna con una dedica speciale fatta sui social network: "Buon compleanno alla donna della mia vita".