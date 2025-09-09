Harry e Re Carlo, segnali di riconciliazione. Si incontreranno faccia a faccia

Dopo mesi di silenzio, freddo e distanza, potrebbe essere arrivato il momento della svolta: domani pomeriggio, Re Carlo III potrebbe incontrare il Principe Harry a Londra, in quello che i tabloid britannici definiscono un possibile primo passo verso la riconciliazione tra padre e figlio.

A lanciare l’indiscrezione è il Sun, secondo cui il sovrano, attualmente a Balmoral, rientrerà dalla Scozia appositamente per vedere il secondogenito, tornato in Inghilterra per commemorare il terzo anniversario della morte della Regina Elisabetta II.

Un incontro atteso da 19 mesi

Harry non vede suo padre da febbraio 2024, quando si precipitò a Londra per un rapido incontro di 45 minuti dopo la diagnosi di cancro resa pubblica dal Re. Da allora, silenzio. Ma qualcosa sembra essersi mosso: fonti vicine alla casa reale parlano di contatti recenti tra i portavoce, e di un clima meno teso del solito.

Il Duca di Sussex, arrivato ieri mattina a Londra, ha reso omaggio alla nonna a Windsor con una corona di fiori. Sempre ieri, si è anche fatto notare in un momento particolarmente toccante alla cerimonia dei WellChild Awards, evento benefico di cui è patrono da 18 anni.

Harry a Londra, Carlo in arrivo

Il potenziale incontro dovrebbe avvenire mercoledì 10 settembre nel pomeriggio, mentre Harry sarà impegnato in una visita all’Imperial College di Londra, al Centre for Blast Injury Studies. Il Sun sostiene che l’arrivo del Re in città potrebbe coincidere con l’unica occasione utile per un incontro privato tra i due.

Intanto, William e Kate si trovavano ieri a Sunningdale, a pochi chilometri da Windsor, per un evento pubblico dedicato alla memoria della Regina. Nonostante la vicinanza, nessun incontro tra i due fratelli: la frattura tra Harry e William, al momento, sembra ancora insanabile.

La battuta (amara) sui fratelli

Durante la serata dei WellChild Awards, Harry ha fatto sorridere e riflettere con una battuta dai toni sottilmente malinconici. Parlando con Declan Bitmead, un ragazzo premiato per il suo spirito ispiratore, ha scherzato: " Hai fratelli o sorelle? " " Sì, un fratello minore ", ha risposto Declan. " Ti fa impazzire? " " No, andiamo d’accordo ". E Harry, sorridendo ha risposto: "S ai com’è… fratelli. E a volte stare nella stessa scuola rende tutto più difficile ". Un commento che, secondo molti, celava un chiaro riferimento al difficile rapporto con William.

Il regalo per Archie e Lilibet

Tra i momenti più dolci della serata, quello con la piccola Gwen, 9 anni, che ha regalato ad Harry due magliette personalizzate del Brighton Hove & Albion per Archie e Lilibet. " Sono così belle - ha detto Harry, visibilmente commosso - Non vedo l’ora di portarle a casa ".

Gli impegni di Harry

La visita di Harry nel Regno Unito continuerà per altri tre giorni. Tra le tappe previste, anche Nottingham, città simbolica per lui e Meghan, dove anni fa parteciparono al loro primo evento ufficiale insieme. Il Mirror, altro tabloid britannico, ha rilanciato l’ipotesi dell’incontro con Re Carlo come "altamente probabile", anche in virtù della recente apertura del principe stesso: " Sono pronto alla riconciliazione ", aveva dichiarato Harry all’inizio dell’anno.

Cosa aspettarsi?

Un incontro privato, lontano dai riflettori, potrebbe cambiare il

corso dei rapporti familiari all'interno della Royal Family. Oppure potrebbe essere solo una parentesi fugace. Ma una cosa è certa: per la prima volta dopo tanto tempo, i segnali non sono solo