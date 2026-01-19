Iannone commenta i post della Morales ed esce allo scoperto: la reazione dei fan di Elodie

Sui social si è scatenata una vera e propria bufera dopo che Andrea Iannone ha commentato alcuni scatti di Rocío Muñoz Morales. Ormai da un po' di tempo si vocifera di una possibile relazione. I due sono stati paparazzati dal settimanale Chi in un esclusivo resort in Franciacorta e tanto è bastato a far parlare di "fuga d'amore".

Al momento non ci sono state dichiarazioni ufficiali, ma sta facendo molto discutere un commento lasciato da Iannone a un posto della Morales. Di recente, l'attrice e modella spagnola è stata al Teatro dell'opera di Roma per assistere alla Boheme, e ha voluto condividere alcuni scatti. Nelle foto la donna appare meravigliosa con indosso il suo abito firmato Alberta Ferretti. Tantissimi i complimenti ricevuti e, fra questi, ha fatto clamore quello del pilota. "Yo soy por el flamenco (Io sono per il flamenco)", ha scritto Iannone, aggiungendo anche l'emoji di una ballerina. La sua è stata una scherzosa provocazione rivolta alla Morales, ma i fan di Elodie non l'hanno presa bene.

Pare ormai chiaro che il pilota e la cantante non siano più una coppia. I due non si fanno vedere insieme da prima di Natale. Lui è stato paparazzato con Rocío Muñoz Morales, mentre lei si è avvicinata alla sua ballerina Franceska Nuredini. Tutto questo, però, non ha tenuto buoni i fan di Elodie, che si sono scatenati con i commenti. "Cambi donne come mutande" , ha sbottato un utente. "Yo soy por Elodie tutta la vita ", ha aggiunto un altro. E, ancora: "Povero disperato che pena fai" , "Tu sei proprio un c****one che cambia le donne come le mutande", " Elodie è troppo per te ".

Una shitstorm in piena regola contro il motociclista. Una levata di scudi poco comprensibile, dato che ancora non si conoscono le ragioni della rottura fra Iannone ed Elodie. I due si sono semplicemente separati.

In un primo momenti si pensava che il pilota si fosse riavvicinato alla ex Belen Rodriguez, mentre qualcuno parlava di un ritorno di fiamma fra Elodie e l'ex Marracash. Invece pare che entrambi stiano intrecciando nuove relazioni.