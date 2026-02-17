Meghan Markle nella bufera, mostra per la prima volta il viso di Lilibet in una foto: accuse e polemiche sui social

Una foto postata da Meghan Markle sulla sua pagina Instagram in occasione di San Valentino ha scatenato il dibattito in rete e sui social media.

A fare infuriare le polemiche sui Sussex è il fatto che nello scatto in cui è ritratto il principe Harry con in braccio la piccola Lilibeth, il volto della bimba sia stato mostrato senza alcun filtro che lo celasse, come accaduto finora. Quella che è quindi la prima immagine della secondogenita dei duchi, per quanto distante dall'obiettivo e di profilo, ha alimentato il dibattito, soprattutto per il fatto che proprio la tutela della privacy dei figli e della sua famiglia era stata dichiaratamente una delle priorità del principe. Non solo: a detta di persone vicine alla famiglia, si trattava di un punto di discussione tra i due coniugi, con Meghan più aperta alla condivisione ed Harry invece più restio a cedere all'esposizione social in favore di un incremento della visibilità.

Il messaggio associato alla tenera foto, nella quale la piccola Lily, che ha legati al polso alcuni palloncini rossi, gioca sul prato tra le braccia del secondogenito di Carlo III, non è servito a placare le polemiche. "These two + Archie = my forever Valentines" (Questi due + Archie = i miei amori per sempre), scrive infatti Meghan, aggiungendo un cuoricino rosso: la dolce dedica di San Valentino include quindi anche i due figli della coppia, ma c'è chi nello scatto azzardato ha voluto vedere un tentativo della duchessa di tornare alla ribalta dopo l'ultimo periodo non particolarmente idilliaco dal punto di vista professionale.

Da un lato, infatti, c'è chi non dimentica che alla base della scelta dei duchi di abbandonare la Corte ci sia stata soprattutto la consapevolezza della mancanza di privacy, che si sarebbe quindi voluta ritrovare negli States. La ricerca costante dell'esposizione mediatica, incluso quest'ultimo episodio in cui per la prima volta viene mostrata senza filtri la foto di uno dei figli della coppia, stonerebbe un po' coi principi espressi da Meghan e soprattutto dal principe Harry.

Proprio quest'ultimo si era commosso fino alle lacrime qualche giorno fa accogliendo a Los Angeles alcune famiglie inglesi di minori vittime di cyberbullismo, parlando dei rischi che i bambini devono affrontare ogni giorno in rete. "Dopo tutto questo condividi una foto di tua figlia?", commenta un follower sotto il post diventato virale.