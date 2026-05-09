La musica, le foto al parco, l’addio. La storia d’amore tra Matilda De Angelis e Nayt

La vittoria di Matilda De Angelis ai David di Donatello 2026 - come miglior attrice non protagonista in “Fuori” - è finita sotto i riflettori non tanto per il premio ottenuto dall’attrice quanto per il discorso pronunciato al momento del ritiro della statuetta: una riflessione schietta e pungente sull’attuale condizione del mondo dello spettacolo e della cultura. Se da un lato le sue parole hanno scosso l’opinione pubblica, dall’altro hanno inevitabilmente spostato l’attenzione sulla sua vita privata. L’attrice non ha mai nascosto di essere una grande romantica e le sue storie d’amore sono finite spesso al centro della cronaca rosa. “Ho vissuto i sentimenti in modo molto intenso, con la sensazione che dovesse sempre essere difficile, complicato, struggente”, ha raccontato di recente. Tra i suoi grandi amori c’è sicuramente Nayt, il rapper molisano che ha recentemente partecipato al Festival di Sanremo, al quale è stata legata nel 2021.

L’incontro a Roma

Dicembre 2020 – Matilda De Angelis è l’attrice italiana del momento. Grazie al successo ottenuto con il ruolo di Elena Alves nella miniserie americana “ The Undoing - Le verità non dette ”, in cui ha recitato al fianco di Nicole Kidman e Hugh Grant, l’attrice ottiene altri ruoli importanti sia all’estero (recita in “Across the River and Into the Trees”) sia in Italia (vince il David di Donatello per il ruolo di secondo piano in “L'incredibile storia dell'Isola delle Rose”). Nayt, all’anagrafe William Mezzanotte, è invece una delle voci più interessanti della scena rap italiana: ha all’attivo già cinque album e con l’ultimo progetto discografico “Mood” si appresta a conquistare le classifiche musicali. A farli incontrare è proprio la musica, grande passione di Matilda. L’incontro a Roma durante un evento è per loro un vero e proprio colpo di fulmine ma la coppia preferisce mantenere privata la frequentazione.

Le prime foto insieme

Marzo 2021. Matilda è reduce dalla partecipazione al Festival di Sanremo come co-conduttrice al fianco di Amadeus e porta avanti gli impegni sul set recitando nella miniserie “Leonardo”. Nel privato l’attrice vive la sua storia d’amore con Nayt alla luce del sole e le prime foto della coppia compaiono sulla stampa estera. È il Daily Mail a immortalare Nayt e Matilda insieme al parco a Roma durante un picnic improvvisato. “Matilda De Angelis sembra aver sfruttato al meglio la pausa dalle riprese, godendosi un appuntamento romantico al parco con il suo fidanzato William Mezzanotte, con il quale si è ritrovata dopo la fine delle riprese a Venezia”, scrive il sito inglese.

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Le prime dichiarazioni

Aprile 2021. Mentre le loro carriere sono in piena ascesa Nayt e Matilda parlano apertamente della loro relazione. Il primo a esporsi è Nayt che, attraverso le pagine di FQ Magazine, parla del rapporto con Matilda non senza imbarazzo: “Cosa funziona tra noi due? Beh credo che quello che funzioni… Ma che ca**o ne so! Scherzi a parte, un rapporto d’amore non è mai unilaterale. Delle volte può sembrare che il destino ci governi, faccia incontrare le persone ma in realtà siamo noi a volere le cose”. Anche Matilda si apre sul compagno, ma in modo diverso: “William è un artista che ha una tecnica e una poetica pazzesche. In più è una persona straordinaria”. Poi sottolinea che, nonostante l’amore, mette se stessa al primo posto: “Ho un fidanzato, ma devo sentirmi comunque libera”.

La convivenza

Estate 2021. Come anticipato dal rapper sulle pagine di FQ, la relazione tra Nayt e Matilda entra in una fase più importante: la convivenza. Roma rimane il punto di incontro per la coppia che, però, continua a portare avanti i rispettivi impegni professionali in modo indipendente. Matilda è protagonista del film “Il Materiale Emotivo” e “Atlas” (grazie al quale vince il premio come migliore attrice al Taormina Film Fest ), mentre Nayt promuove il suo disco “Mood” e la sua biografia “Non voglio fare cose normali”.

La crisi e l’addio

La fine dell’estate porta con sé una profonda crisi nella coppia. Il tour estivo di Nayt e le riprese di “Rapiamo il duce”, di cui Matilda è protagonista, portano la coppia ad allontanarsi. Per i fan del rapper, abituati alla sua penna autobiografica, la crisi è evidente nel testo "Tutto il resto è noi". Nonostante ciò Nayt e Matilda mantengono privato il difficile momento. Solo a novembre, quando le loro strade si separano definitivamente, l'attrice fa una dichiarazione inequivocabile.

Ospite del Torino Film Festival, Matilda parla della possibilità di trasferirsi a Torino facendo un chiaro riferimento alla sua condizione di single: "Verrò a vivere qui con il mio cane, non ho un fidanzato da convincere". Pochi mesi dopo l’attrice si mostrerà di nuovo innamorata al fianco dell’attore e figlio d’arte Pietro Castellitto.