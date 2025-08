Rocio in Calabria con le figlie e la madre. Le prime parole pubbliche e le frecciate a Raoul Bova

Non si trova in Puglia, come aveva vociferato qualcuno, e non è una fuga quella di Rocio Morales che, da alcuni giorni si è trasferita in Calabria con mamma e figlie al seguito. L'attrice spagnola è stata ospite del Magna Graecia Film Festival, che le ha dedicato una serata di talk, e con l'occasione si è allontanata dal clamore dei gossip che la vedono protagonista dopo la fine della relazione con Raoul Bova.

Sfruttando l'appuntamento lavorativo Rocio è volata a Soverato cercando di prendere le distanze da tutto e tutti e ricominciare dalle sue figlie e dal lavoro. Sul palco del festival l'attrice è apparsa serena e disponibile e nel parlare della Calabria, terra che ospita il Magna Grecia, è sembrata fare pungenti allusioni al suo ex compagno.

Le parole dal palco

Di fatto si tratta della prima apparizione pubblica di Morales dopo lo scoppio dello scandalo delle chat, che ha visto protagonista l'ex compagno Raoul Bova. Sul palco, davanti al pubblico curioso, l'attrice spagnola ha dichiarato: " Io amo la verità della Calabria, è una terra che mi arriva nuda nel suo bello e nel suo brutto ma accoglie, non ha paura di essere se stessa, sapendo anche forse le proprie fragilità. Però quando una terra è così vera, sincera, ha una potenza che in altri posti con più possibilità non hanno".

Poi ha rivelato di essersi fermata alcuni giorni in Calabria, girando la regione come una normale turista e di non avere sentito la pressione dei locali per le vicende di cronaca rosa, che la vedono protagonista da settimane: " Giro da tre giorni in posti che non conoscevo con le mie bambine e con mia mamma e trovo sempre gente bella, sorrisi belli e luoghi che mi sorprendono. Sono molto felice ".

Le mosse legali di Rocio

Sul fronte della questione legale, legata alla separazione da Raoul Bova - nonostante la coppia non si sia mai sposata - Rocío Muñoz Morales ha deciso di essere meno morbida e di puntare dritto all'affido esclusivo delle figlie Luna e Alma.

L'attrice non intende accettare la versione data da Raoul, ovvero che vivevano separati da ormai due anni, è sarebbe pronta a portare inprove che testimoniano che Martina Ceretti non sarebbe l'unica "sbandata" dell'attore nella loro lunga relazione cominciata nel 2012, quando si conobbero sul set del film " Immaturi - Il viaggio ".