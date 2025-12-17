Rocio e De Martino, spuntano le foto sotto casa di lui. Notte d'amore?

La frequentazione tra Rocio Morales e Stefano De Martino sembra essere più di una suggestione. I gossip più insistenti li vogliono vicini da settimane, ma fino ad ora nessun paparazzo era riuscito a pizzicare l'attrice spagnola e il conduttore di Affari tuoi insieme. Il settimanale Diva e Donna, però, da tempo semina indizi sulla presunta liaison tra Rocio e Stefano e l'ultima copertina in edicola mostra che la storia è reale con tanto di foto esclusive come prova.

Le foto insieme a Roma

Per la seconda settimana consecutiva la rivista ha dedicato la cover story del suo ultimo numero alla coppia, titolando: " Le uniche foto della love story segreta. Notte d'amore a casa di lui. Lei è uscita dal portone in piena notte" . Il servizio fotografico ricostruisce con dovizia di particolari ciò che è successo negli scorsi giorni a casa di Stefano De Martino.

Le immagini mostrano che il conduttore è rientrato da solo intorno alle 21:50 mentre Rocío Muñoz Morales è uscita dallo stesso portone circa quattro ore dopo, nel cuore della notte. I fotografi della rivista sono rimasti appostati tutta la notte fuori dal palazzo di De Martino per documentare il via vai. Il servizio esclusivo sembra spazzare via i gossip circolati nelle scorse ore sulla presunta nuova fiamma del conduttore.

Le voci dalla Spagna

Le foto non mostrano niente di esplicito ma è chiaro che il fatto che Rocio e Stefano siano rimasti all'interno dello stesso palazzo per buona parte della notte, ha infiammato il gossip. " Rocio smentisce nella maniera più totale: non stanno insieme ", ha aveva fatto sapere Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, riportando fonti vicine all'attrice spagnola eppure proprio dalla penisola iberica, terra natale dell'attrice, arrivano voci differenti. " Sembra sia solo questione di tempo prima che venga annunciato pubblicamente che Muñoz Morales e De Martino hanno iniziato una relazione.

Alcuni media sostengono addirittura che laavverrà durante le vacanze di Natale sebbene nessuno dei due abbia confermato la loro", riferisce El Mundo. Intanto le foto di Rocio Morales e Stefano De Martino protagonisti della notte romana hanno fatto il giro del web e scatenato i più curiosi.