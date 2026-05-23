Lo spot di intimo, il successo, i tradimenti: la storia d’amore tra Cristiano Ronaldo e Irina Shayk

A 41 anni Cristiano Ronaldo riesce ancora a far sognare i tifosi. Ben lontano dal voler appendere gli scarpini al chiodo, il fuoriclasse portoghese ha conquistato il suo primo campionato in Arabia Saudita con la maglia dell'Al-Nassr - il suo 35° trofeo in carriera – ma si avvia anche a raggiungere un altro ambizioso obiettivo: mille gol. Il successo e l’affermazione sportiva lo hanno portato spesso sotto i riflettori, ma al centro della cronaca sono finite anche le sue relazioni sentimentali, una su tutte quella con la modella russa Irina Shayk , alla quale CR7 è stato legato dal 2010 al 2015.

Il colpo di fulmine sul set

Giugno 2010. Irina Shayk è una delle modelle più richieste del momento tanto che la rivista Sports Illustrated le dedica la copertina del numero estivo.Cristiano Ronaldo è una delle stelle del Real Madrid e ha già conquistato il Pallone d’Oro nel 2008. L’incontro tra la top model e il calciatore avviene sul set di una campagna pubblicitaria di intimo realizzata da Armani. CR7 è stato scelto in sostituzione di David Beckham e tra uno scatto e l’altro il colpo di fulmine con Irina è immediato e il feeling è evidente anche per il pubblico.

La prima estate

Luglio 2010.L’attenzione mediatica sulla coppia è altissima: Irina e Ronaldo non riescono a mantenere privata la loro relazione e i due non fanno niente per nascondersi. La stampa americana li sorprende a New York durante una breve vacanza, ma il gossip infiamma attorno al calciatore portoghese che è appena diventato padre di CristianoRonaldo Jr. L’identità della madre rimane una notizia riservata ma intanto Ronaldo ottiene la custodia esclusiva del figlio, che crescerà con lui.

Due vite parallele

Primavera 2011. La storia tra Irina e Ronaldo prosegue a gonfie vele e le loro carriere non risentono né della fama né dei rispettivi impegni. La modella russa è lontana dall’essere considerata “la fidanzata di”grazie ai contratti milionari firmati con brand internazionali e si divide tra New York, Milano e Parigi tra sfilate ed eventi mondani.In Spagna Cristiano Ronaldo sta per conquistare la Coppa del Re con la maglia del Real e la IFFHS lo ha eletto miglior marcatore del mondo del decennio. Le loro vite corrono parallele sospese tra sentimento e successo.

Le voci sul matrimonio

Aprile 2012. Alla vigilia dell’inizio dei campionati Europei iniziano a circolare voci insistenti sulla coppia: la stampa iberica parla di nozze imminenti. Ronaldo è reduce dalla vittoria del campionato spagnolo esi prepara a vestire la maglia del Portogallo agli Europei; Irina ha da poco firmato un contratto milionario per la conduzione dei reality show sulla moda in Russia. Secondo le indiscrezioni la top model russa e il campione del Real Madrid avrebbero addirittura scelto la data e il luogo: il 12 luglio nella splendida isola di Madeira in Portogallo. Ma si tratta solo di rumors.

Insieme al pallone d’oro

Maggio 2013. Mentre Ronaldo è impegnato sul campo e fuori (sui social ha da poco superato il mezzo miliardo di follower e è attivissimo in campo sociale e benefico), Irina conquista la scena al festival di Cannes.La modella è ospite all’evento internazionale dedicato al cinema e fa ombra alle dive più famose. Eppure sulle riviste scandalistiche si inizia a parlare di crisi ma Irina e Ronaldo mettono a tacere le voci mostrandosi l’uno al fianco dell’altra alla cerimonia per la consegna del Pallone d’Oro, che vede trionfare proprio CR7 contro i colleghi Lionel Messi e Franck Ribéry.

La voci di crisi

Il 2014 si apre con nuove voci di crisi. Le ospitate insieme agli eventi mondani si diradano e i rispettivi impegni professionali portano Irina e Ronaldo a concedersi sempre meno tempo insieme. La stampa internazionale mette la coppia sotto la lente di ingrandimento e il gossip coinvolge la modella russa, al centro di presunte tensioni con la famiglia del portoghese. L’entourage di Irina smentisce ma il rapporto con Ronaldo è ormai incrinato.

L'addio definitivo

Gennaio 2015. Con un comunicato ufficiale affidato alle agenzie di stampa CristianoRonaldo annuncia la fine della storia con Irina Shayk: "Dopo una relazione durata cinque anni, la nostra storia è arrivata alla fine.Riteniamo entrambi che questa sia la cosa migliore da fare, e adesso auguro a Irina tutta la felicità possibile".

Alla base della rottura ci sarebbero i tradimenti del calciatore portoghese, come dichiarato dalla modella pochi mesi dopo l’addio: "Si è detto e scritto molto sulla nostra storia ma la realtà è che Cristiano mi ha tradito con decine di donne. Questo è il motivo della nostra separazione". Oggi Ronaldo è legato all’argentina GeorginaRodríguez Hernández, mentre Irina Shayk si sarebbe riavvicinata all'ex fidanzato ed campione di football americano Tom Brady.