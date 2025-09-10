Caroline Tronelli si cancella da Instagram. Cosa è successo alla fidanzata di Stefano De Martino

Caroline Tronelli ha deciso di sparire dai social. Dopo settimane di crescente attenzione mediatica, la giovane fidanzata di Stefano De Martino ha disattivato il suo profilo Instagram. La decisione sembra essere legata all'eccessiva esposizione degli ultimi giorni - complice anche la brutta vicenda del furto dei video intimi - ma c'è chi è pronto a scommettere che la cancellazione dai social sia il preludio di un'intervista importante.

Le ultime foto su Instagram

Fino a pochi giorni fa Caroline Tronelli compariva felice e sorridente su Instagram con scatti che raccontavano della sua estate all'insegna dell'amore - tra le braccia di Stefano de Martino - e della famiglia, con la quale ha trascorso gli ultimi mesi in barca tra la Sardegna e il golfo di Napoli. Foto e video dei weekend in mare con gli amici, delle cene in posti esclusivi della costiera amalfitana e qualche scatto misterioso, dove si intravedeva il conduttore di "Affari tuoi". Poi, all'improvviso, la 22enne ha cancellato i suoi profili social, sparendo da Instagram e dal web. Il suo account, che contava oltre 50mila follower, risulta infatti disattivato e in pochi ipotizzano che la "sparizione" sia dovuta a problemi tecnici o a fantomatici hacker.

I motivi della decisione

Secondo i bene informati Caroline avrebbe deciso di cancellarsi dai social a seguito della diffusione dei video intimi con Stefano - rubati accedendo illegalmente al sistema di videosorveglianza dell'appartamento della napoletana - ma anche a causa dell'attenzione mediatica ricevuta. Da sempre lontana dal mondo dello spettacolo, infatti, la giovane si è trovata a fare i conti con la pressione dei media a seguito della relazione con il popolare volto di Rai1. Dunque, la scelta di dire addio a Instagram sarebbe maturata nel tentativo di proteggere la propria privacy e di allontanarsi temporaneamente dai riflettori sotto i quali si è trovata catapultata dopo le prime foto estive con Stefano De Martino. Secondo gli esperti di gossip, invece, la decisione di cancellarsi da Instagram sarebbe legata a una imminente ospitata televisiva.

Forse la ritroveremo in un programma tv dove rilascerà un'intervista esclusiva sui video intimi che le sono stati rubati

", ha fatto sapere l'esperto Amedeo Venza, commentando la notizia della cancellazione di Tronelli da Instagram.