Francesco Totti e Noemi Bocchi cambiano casa: lite per l’affitto, accuse di danni e un trasloco già deciso

Dopo tre anni trascorsi nel prestigioso attico di piazza Jacini, nel cuore di Roma nord, Francesco Totti e Noemi Bocchi si preparano a cambiare casa. Fonti vicine alla coppia confermano che il trasloco è ormai imminente e che la scelta della nuova abitazione sarebbe già stata definita, al termine di un periodo tutt’altro che sereno.

La decisione arriva infatti al culmine di settimane di tensioni con il proprietario dell’appartamento, tra contestazioni incrociate, richieste di risarcimento e divergenze economiche. Sullo sfondo, la complessa e ancora aperta separazione tra Totti e Ilary Blasi, una vicenda giudiziaria che continua ad avere ripercussioni sulla vita personale dell’ex capitano.

Francesco Totti e Noemi Bocchi, una nuova casa nel quartiere dei vip

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, Totti e Bocchi avrebbero scelto un comprensorio molto noto nella zona nord della Capitale, un’area riservata ma ben collegata, dove risiedono anche figure note dello spettacolo come Paolo Bonolis e Fiorello.

Stavolta, però, niente affitto tradizionale: la coppia avrebbe optato per la formula del rent to buy, un contratto di locazione con possibilità di acquisto a un prezzo già concordato. Una scelta che lascia intuire la volontà di stabilizzarsi e mettere radici in un nuovo spazio, lontano dalle tensioni degli ultimi mesi.

Perché il trasloco?

Al centro della decisione ci sarebbero i rapporti ormai compromessi con il proprietario dell’attico di Vigna Clara. Tutto sarebbe iniziato da un problema di infiltrazioni d’acqua che avrebbe richiesto interventi importanti, con relative spese straordinarie sostenute, secondo la ricostruzione, da Totti.

Una parte di quei costi sarebbe stata detratta dall’ex calciatore direttamente dal canone mensile, scelta che avrebbe portato l’avvocato del locatore a inviare una diffida. Da lì in avanti, il clima si sarebbe ulteriormente deteriorato: il proprietario avrebbe contestato ulteriori danni all’immobile, oltre a presunte mensilità non versate. La situazione, pur non essendo ancora sfociata in una causa civile, appare tutt’altro che distesa.

Il fronte aperto con Ilary Blasi

Il trasloco arriva in un momento particolarmente complesso per Totti, ancora alle prese con la lunga e delicata causa di separazione da Ilary Blasi. Nei fascicoli del Tribunale si discute di beni contesi, capacità reddituali, presunti tradimenti e del mantenimento dei tre figli, Christian, Chanel e la piccola Isabel.

Alla disputa economica e familiare si aggiunge anche l’inchiesta per presunto abbandono di minore aperta dopo la denuncia della conduttrice, secondo cui Totti avrebbe lasciato sola la figlia Isabel, allora 7 anni, una sera del maggio 2023, senza alcuna babysitter. Una sovrapposizione di pressioni, tra vita privata, questioni patrimoniali e ora anche un trasloco carico di tensioni.

Nuovi equilibri in vista

Tra dispute immobiliari, motivi familiari e il desiderio di costruire una nuova quotidianità, la scelta di cambiare casa sembra essere un tentativo di voltare pagina. Per Totti e Noemi Bocchi il trasferimento rappresenta un nuovo inizio, in una zona protetta e lontana dai riflettori più invadenti.

Resta da capire se i contenziosi con il vecchio proprietario troveranno una soluzioneo se sfoceranno in un nuovo capitolo legale nella già complessa stagione personale dell’ex capitano della Roma.