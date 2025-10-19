Totti rinnega "6 Unica", Wanda rivuole le sue Birkin (da Icardi), Elisabetta Canalis fa sul serio con Alvise

Weekend tempo di gossip. C'è chi rivuole le sue borse di lusso (no, non è Ilary Blasi), chi rinnega gesti rivolti all'ex moglie (Francesco Totti), chi si toglie sassolini dalla scarpa (Francesca Pascale) e chi, invece, vive una nuova storia d'amore (Elisabetta Canalis).

Francesco Totti rinnega il "6 Unica" dedicato a Ilary: "Era rivolto alla curva"

C'è chi il passato lo ricorda e chi lo rinnega. Tra questi ultimi c'è Francesco Totti. I tifosi giallorossi ricordano bene il 10 marzo 2002, ovvero il giorno in cui durante il derby capitolino il Pupone sfoggiò la celebre t-shirt "6 Unica", con la quale dichiarò tutto il suo amore a Ilary Blasi. Di quella maglietta e del suo significato il Pupone ne ha parlato spesso ma a cambiare idea si fa sempre presto soprattutto se di mezzo c'è un divorzio burrascoso. Intervistato da Luca Toni in "Fenomeni", format di Prime VideoSport, l'ex capitano della Roma ha letteralmente rinnegato il gesto dedicato a Ilary: " Se era per Ilary? No, è un pensiero degli altri. Era per la Curva. Se la rifarei? Mi metterei più rivolto verso la Curva. Magari scriverei pure qualcos'altro ". Tra battute e risate Francesco ha classificato l'episodio tra quelli da dimenticare.

Wanda Nara piange per le sue Birkin: "Icardi non vuole darmi le borse"

Di borse sparite ne sa qualcosa Ilary Blasi, ma questa volta la romana e il Pupone non c'entrano. Al centro dell'ultimo scontro di fuoco tra Mauro Icardi e Wanda Nara c'è un'intera collezione di borse di lusso. Intervistata dalla stampa argentina l'imprenditrice ha accusato l'ex marito di averle fatto sparire borse Hermes del valore di migliaia di euro. " Mauro ha un'intera mia collezione di Birkin, sei borse e un sacco di altre cose. Immagino che le abbia messe in qualche scatolone" , ha tuonato Wanda a proposito degli accessori di lusso che Maurito avrebbe "sequestrato" nella casa di Istanbul. Ma ogni richiesta di restituzione è stata vana: " Gliel'ho chiesto in mille modi e la sua risposta è che tornerò. Lui sta lottando affinché io e le mie figlie torniamo in Turchia" . La collezione comprende anche la Birkin più costosa al mondo: un modello in pelle di coccodrillo del valore di 90 mila euro. Un tesoretto.

Francesca Pascale durissima contro Paola Turci: "Non c'era alcuna ragione per stare insieme"

Che il matrimonio tra Francesca Pascale e Paola Turci non fosse finito nel migliore dei modi era chiaro già nel 2024, quando arrivò l'annuncio della separazione. Ma ribadirlo non fa mai male, deve avere pensato Pascale che, durante l'ospitata nel podcast Gurulandia, si è tolta gli ultimi sassolini dalla scarpa nei confronti dell'ex moglie: " Ho fatto una scelta in un momento che non dovevo fare. Quando si attraversano separazioni drammatiche, come la mia con Silvio a cui è poi seguita la sua morte… Secondo me non bisogna assumere posizioni e scelte nel momento del dolore, però è quello che ho fatto io. Quel dolore mi ha annebbiato l'oggettività. Paola è un'artista stupenda, per me straordinaria. Però non eravamo persone giuste nello stare insieme, proprio per nessuna ragione al mondo. Siamo completamente diverse ".

Elisabetta Canalis, con Alvise Rigo fa sul serio: "Non si nascondono più anche sui social"

Elisabetta Canalis e Alvise Rigo non si nascondo più e come potrebbero? Lo sportivo e l'ex velina sono letteralmente pedinati dai paparazzi che, dopo le prime voci sul presunto flirt tra loro, si sono messi a caccia di scoop. E le conferme sulla relazione sono finalmente arrivate.

Alvise e Elisabetta sono stati fotografati insieme a cena mentre si baciavano e l'ex velina ha persino presentato Rigo alle amiche, Elodie e Diletta Leotta. L'ultima conferma che tra i due è in corso una storia arriva dai social. Alvise Rigo è volato in California, a casa di Elisabetta, per un weekend di fuoco.