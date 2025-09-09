Zoë Kravitz presenta Harry Styles a papà Lenny: la coppia ufficializza la relazione con un pranzo a New York

Zoë Kravitz e Harry Styles non si nascondono più. La neo-coppia glamour ha ufficializzato la relazione con un gesto significativo: il pranzo con papà Lenny Kravitz, icona del rock, al rinomato ristorante Sant Ambroeus nel cuore del West Village a New York. Un momento che non è passato inosservato e che sembra sancire l’inizio di qualcosa di più serio tra l’attrice e il cantautore britannico.

Sabato, sotto il sole di Manhattan, Zoë e Harry si sono tenuti per mano mentre si dirigevano al celebre bistrot italiano, noto tanto per la sua cucina quanto per i suoi frequentatori di alto profilo. Lei, 36 anni, in perfetto stile newyorkese con una gonna a sottoveste, ballerine e una canotta minimal. Lui, 31, impeccabile e rilassato con pantaloni eleganti e top bianco.

Ad attenderli, l'inossidabile Lenny Kravitz, 60 anni suonati e un look da vero rocker: gilet trasparente, jeans a zampa e la sua immancabile borsa da uomo. Una presenza che ha immediatamente attirato l’attenzione, anche grazie alla sua leggenda di padre cool e affettuoso, con cui Zoë ha da sempre un legame forte e profondo, nonostante la separazione dai suoi genitori quando era ancora bambina.

Un amore "divertente e fresco"

Secondo quanto riportato da Page Six e altre fonti vicine alla coppia, tra Zoë e Harry sarebbe scattata una chimica travolgente, descritta come “ divertente e fresca ”. Le voci di una relazione tra i due hanno iniziato a circolare settimane fa, alimentate da uscite pubbliche a Brooklyn, Londra e persino Roma. Gli amici della coppia escludono che si tratti solo di una "storia d'estate": “La situazione si sta trasformando in qualcosa di più serio. Non è solo una frequentazione casuale”, ha detto una fonte anonima.

Harry, da sempre riservato sulle sue relazioni sentimentali, pare abbia deciso di non nascondere più il legame con Zoë. “ Non avrebbe reso pubblica la loro relazione se non ci tenesse davvero ”, spiegano insider vicini all’ex frontman degli ex One Direction.

Un incontro che vale più di mille parole

L’incontro con Lenny Kravitz potrebbe rappresentare un passo importante nella relazione, quasi un simbolico “ passaggio di consegne ”. D’altronde, Zoë non ha mai nascosto quanto il padre sia una figura centrale nella sua vita, e condividere con lui un momento così intimo dice molto sullo stato attuale della sua relazione con Harry.

Durante il pranzo, i tre sono apparsi rilassati e affiatati, chiacchierando e ridendo come un gruppo di amici di lunga data. Alcuni testimoni hanno notato Lenny mentre teneva per mano un altro membro del gruppo, visibilmente divertito durante l’attraversamento di una strada trafficata, a conferma del clima disteso e familiare dell’incontro.

La nuova "It couple" sotto i riflettori

Harry Styles e Zoë Kravitz potrebbero diventare la nuova coppia del momento. Entrambi amati per il loro stile iconico e la capacità di mantenere una certa discrezione nonostante la fama, sembrano aver trovato una sintonia rara. Gli amici della coppia non nascondono l'entusiasmo: “ Si piacciono davvero, e anche se non vogliono ancora etichettare il loro rapporto, è evidente che c'è qualcosa di speciale ”.

Dopo diverse relazioni molto mediatizzate, da Olivia Wilde a Taylor Swift, Harry sembra ora cercare qualcosa di più stabile e autentico. Anche Zoë, reduce dal divorzio con Karl Glusman, pare pronta a lasciarsi alle spalle il passato.

Una love story che promette scintille

Con un passato affascinante e un presente che profuma di passione, Harry Styles e Zoë Kravitz sembrano

destinati a diventare una delle coppie più chiacchierate e ammirate dello showbiz internazionale. E se l’incontro con Lenny Kravitz è un indizio, possiamo aspettarci che questa relazione abbia tutte le carte in regola per durare.