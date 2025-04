In Albania arrivano 40 clandestini. Pd subito all'attacco: "Sono ammanettati"

Ascolta ora 00:00 00:00

Arrivano ammanettati, con l’europarlamentare Pd Cecilia Strada sul molo di Shengjin che protesta per il trattamento inumano, sono i 40 migranti clandestini, senza diritto d’asilo e con un decreto d’espulsione sul groppone. Il Cpr di Gjader al quale sono destinati dista pochi chilometri, le camionette di polizia, carabinieri e Guardia di Finanza arrivate ieri al molo solo lì ad attenderli, appena scesi dalla nave della Marina militare italiana Libra (che presto diventerà «albanese») partiti questa mattina da Brindisi saranno trattenuti nel Cpr fino a un massimo di 18 mesi, finché i loro Paesi di origine non risponderanno e accetteranno il rimpatrio.

Il centro era stato costruito nell’ambito del Protocollo bilaterale sulla gestione delle domande d’asilo e dei flussi migratori siglato tra Albania e Italia, ha cambiato «pelle» dopo il decreto del governo del 28 marzo che ne ha in parte snaturato l’essenza, trasformandolo in un Centro consente il trasferimento non più solo dei richiedenti asilo intercettati in mare, ma anche degli irregolari cui il questore ha consegnato il decreto di espulsione ed un giudice ha convalidato la permanenza in un Cpr. Un provvedimento destinato a far discutere, che secondo le Ong si presta a diversi profili di incostituzionalità.

Intanto dal Pd riparte subito la protesta. "Scendevano ammanettati", ha detto l’europarlamentare dem Strada, raccontando la visita al porto di Shengjin, dov'è arrivata la nave Libra.

. Aspettiamo di entrare nell'hotspot appena finite le operazioni di polizia. Vengono apparentemente da moltissimi Cpr, quasi tutti quelli italiani, ma non abbiamo moltissime notizie".