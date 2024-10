"Crisi climatica e alluvioni, assicurazione o prevenzione?". Se n'è parlato al Cnpr form 2024 al

Al Cnpr form 2024, nel corso del convegno “Alluvioni e crisi climatica: assicurazione o prevenzione?”, promosso dalla Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili, presieduta da Luigi Pagliuca, si è parlato del territorio italiano messo a dura prova dal cambiamento climatico, con alluvioni devastanti che hanno messo in crisi l'intero sistema Paese. Nel corso del dibattito si sono cercate possibili soluzioni per fronteggiare il problema.

Enrica Mazzetti (Forza Italia): "Azioni congiunte privati-istituzioni"

" Le assicurazioni possono rappresentare un’opportunità, ma prima è essenziale che, a livello governativo, regionale e amministrativo, si risolvano i problemi e si creino le condizioni per ridurre l’impatto degli eventi meteorologici straordinari sul territorio, con una vera mitigazione fatta di manutenzione e realizzazione di opere ordinarie e straordinarie mettendo in sicurezza i privati. Pur essendo contraria a imposizioni dall'alto, la situazione critica che attraversa tutto il Paese impone provvedimenti concreti con azioni congiunte fra cittadini e pubblica amministrazione ”, ha dichiarato Erica Mazzetti, esponente di Forza Italia in Commissione Ambiente alla Camera dei Deputati.

" La Corte dei Conti - ha aggiunto la deputata - ha recentemente rivelato che la Regione Emilia Romagna ha investito solo il 10% dei fondi stanziati dallo Stato per contrastare il dissesto idrogeologico. Pertanto, anziché imporre obblighi assicurativi, è compito dell’amministrazione pubblica mettere in sicurezza i territori e semplificare le procedure. Questo riguarda sia lo Stato sia gli enti locali, dalle amministrazioni comunali a quelle regionali, che spesso mancano di adeguate competenze professionali e di volontà decisionali. Solo successivamente si potrebbe considerare un eventuale sistema assicurativo, evitando che ogni emergenza si traduca in una nuova tassazione per i cittadini o in ulteriori norme a tema ".

Erica Mazzetti, esponente di Forza Italia in Commissione Ambiente alla Camera dei Deputati

Il Pd non vuole l'assicurazione per tutti

Anche Nicola Irto, senatore del Partito Democratico in Commissione Ambiente a Palazzo Madama, non crede alla soluzione dell’assicurazione per tutti: “ Uno Stato che vuole essere vicino ai territori colpiti deve fare investimenti risarcitori che devono essere accompagnati da un importante piano di prevenzione. I cambiamenti climatici e i mancati investimenti sul territorio - ha spiegato - ci raccontano un Paese fragile da Nord a Sud, non ci sono zone franche o zone che stanno meglio di altre. Investire risorse pubbliche a salvaguardia del territorio è un provvedimento che riguarda il futuro di questo Paese" .

" Le risorse del PNRR, alcune delle quali espressamente utilizzabili per la programmazione e la prevenzione della salvaguardia del territorio italiano, non bastano. Facciamo i conti con la mancanza di una visione complessiva del rischio idrogeologico. Oltre alla mancanza di un ampio piano di risorse da investire in questo settore pesa la stratificazione legislativa, lo scontro di competenze tra apparati dello Stato, una vera babele istituzionale. Pertanto - ha concluso Irto - , sulle norme e sulle attività che riguardano la salvaguardia del territorio il nostro Paese dovrebbe dotarsi di un investimento economico imponente perché gli eventi avvenuti ci dimostrano che è diventato un tema prioritario ”.

Nicola Irto, senatore del Partito Democratico in Commissione Ambiente a Palazzo Madama

Fratelli d'Italia: "Investire sulla prevenzione"

Per il senatore Michele Barcaiuolo (Fratelli d’Italia): “ La migliore forma di risarcimento è quella di evitare il più possibile i danni e quindi investire nella prevenzione e nella cura del territorio che, nel nostro Paese, per troppi anni, sono state relegate a qualcosa di secondario. Ogni euro speso in prevenzione quindi nella pulizia vera degli alvei fluviali e nel considerare ogni tipo di condotta fluviale un vero e proprio condotto idraulico, come tale è, avrebbe portato a un enorme risparmio rispetto ai risarcimenti previsti. E’ chiaro che il tema dell'assicurazione si può e si deve affrontare. Per quanto riguarda le imprese, un'assicurazione obbligatoria ci sia già di fatto. Per quello che riguarda il privato deve essere una cosa graduale" , ha raccontato alla platea.

Baracaiuolo ha poi anche sottolineato: " Non siamo pronti all'istante ma può essere sicuramente un qualcosa che va a completare una rete di protezione che è comunque necessaria. I fondi ci sono, spesso non sono stati utilizzati e tuttora non vengono utilizzati. Sono emiliano romagnolo, di Modena, conosco bene i numeri di questa realtà, ma non è così difforme il resto d'Italia. Negli ultimi dieci anni oltre 500 milioni sono pervenuti a Regione Emilia Romagna per la cura del dissesto idrogeologico e ne sono stati spesi poco più di 100 nell'ultimo anno ”.

Il senatore Michele Barcaiuolo (Fratelli d’Italia)

Il M5S: "Non abbiamo dati precisi sui costi delle assicurazioni"

Di parere contrario Ilaria Fontana, parlamentare del Movimento Cinque Stelle in Commissione Ambiente a Montecitorio: “ Il tema delle assicurazioni è certamente importante, ma siamo fermamente contrari alle modalità proposte. Poche settimane fa, il ministro Musumeci ha, infatti, annunciato una nuova misura per gli italiani, prevedendo una polizza assicurativa obbligatoria sulla casa, una proposta che ha creato forte disaccordo persino all'interno della maggioranza. Già con la scorsa manovra, inoltre, il governo ha imposto un nuovo onere per le imprese, obbligandole a stipulare una polizza entro il 31 dicembre ".

Fontana ha poi aggiunto: " Anche qui sorgono seri problemi: quando parliamo di assicurazioni contro le catastrofi naturali, oggi non disponiamo di dati precisi sui costi. Per questo, in Commissione stiamo lavorando per ottenere una proroga del termine fissato al 31 dicembre 2024. La nostra convinzione è che, di fronte a eventi naturali e cambiamenti climatici, la priorità debba essere la prevenzione. Questa è l’unica risposta efficace, e come legislatori abbiamo il dovere di pianificare interventi robusti per la messa in sicurezza dei territori e delle comunità" .

Ilaria Fontana, parlamentare del Movimento Cinque Stelle in Commissione Ambiente a Montecitorio

Cosa dicono i professionisti

Il dibattito, moderato da Anna Maria Belforte, si è arricchito anche del punto di vista dei professionistri, illustrato da Eleonora Linda Lecchi (commercialista e revisore legale dell’Odcec di Bergamo): “ Gli eventi atmosferici estremi sempre più frequenti hanno messo in luce, tra le altre cose, la necessità dei sistemi di risarcimento più efficaci. Alcuni Paesi europei hanno adottato sistemi di assicurazione obbligatoria contro le calamità naturali sia per le imprese che per le abitazioni, occorre chiedersi se questa misura è applicabile anche in Italia. Prevenire è sicuramente meglio che curare, ma c’è da valutare se i fondi attualmente destinati alla difesa del suolo e alla prevenzione delle catastrofi in Italia, al di là di come siano utilizzati, sono sufficienti. Inoltre esistono anche numerosi fondi europei destinati alla gestione del rischio climatico è necessario stabilire in che modo l'Italia ne usufruisce ”.

Le conclusioni del convegno