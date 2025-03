Fratelli d'Italia cresce nonostante il caso Diciotti: aumenta l'abisso col Pd

Ascolta ora 00:00 00:00

Nemmeno il caso Diciotti ha scalfito Fratelli d'Italia, anzi. Il partito di Giorgia Meloni, nella settimana del caos generato dalla sentenza della Corta di Cassazione che obbliga lo Stato a risarcire i migranti entrati illegalmente in Italia con la nave Diciotti, guadagna terreno sul Partito democratico. Lo certifica il sondaggio realizzato da Swg per La7, secondo il quale nella settimana tra il 3 marzo e il 10 marzo, Fratelli d'Italia ha guadagnato lo 0,2% e ha scavallato definitivamente quota 30% di gradimento, arrivando al 30,2%.

Meloni è al governo dall' ottobre 2022 e in meno di due anni e mezzo ha guadagnato oltre quattro punti percentuali. FdI ha vinto le elezioni amministrative con il 26,02% delle preferenze e oggi è in continua crescita. Non è scontato per un partito di governo perché, com'è noto, in tal senso è meglio lavorare dall'opposizione che non dalla maggioranza, dove si hanno gli occhi puntati addosso per quel che si fa e che non si fa, con il rischio di scontentare qualcuno, perdendo il suo voto. Ma Fratelli d'Italia per il momento non sembra risentirne. Lega e Forza Italia, al contrario, registrano una lieve flessione, rispettivamente dello 0,3 e dello 0,2 percento e nel sondaggio Swg per La7 risultano avere l'8% e il 9,2%.

Nell'opposizione l'unico partito che registra una crescita è il Movimento 5 stelle, che guadagna 0,4 punti percentuali e sale dal 12 al 12,4%. Il Partito democratico, anche se di poco, flette ancora e passa dal 22,5 al 22,4% e l'Alleanza Verdi-Sinistra passa dal 6,5 al 6,3%. Nonostante le flessioni nel centrodestra, il divario la maggioranza e le opposizioni è ancora enorme. La coalizione di governo, in base a questo sondaggio, veleggia sul 47,4% delle preferenze mentre l'eventuale campo largo, al momento solo utopico, è fermo al 41,3. Questo se si considera una coalizione con dentro questi tre partiti, che verosimilmente non saranno in grado di mettersi assieme, almeno finché sono guidati da questi leader. E se anche dovessero riuscirvi, è probabile che gli elettori del Pd e quelli del M5s rifiutino l'alleanza, viste le posizioni diametralmente opposte sulla maggior parte dei temi. L'unico argomento che li potrebbe tenere uniti è la voglia di potere. Oltre, ovviamente, all'antipatia verso il Centrodestra.

(Il sondaggio è stato commissionato da La7 e l'indagine è stata condotta

con tecnica mista CATI-CAMI-CAWI su un campione di 1200 soggetti maggiorenni residenti in Italia (4361 non rispondenti) tra il 5 il 10 marzo 2025. Il campione è stratificato per zone e prevede quote per età e sesso).