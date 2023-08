Chi è l'economista tedesco che plaude alla Meloni

È quasi passato un anno dalla vittoria del centrodestra alle elezioni politiche del 2022. Impossibile dimenticare i proclami in scampagna elettorale, e non solo, della sinistra che sventolava lo spauracchio di un isolamento europeo nel caso i cui non avessero vinto Pd e amici vari. E, invece, i fatti raccontano un'altra verità. Lo dimostrano anche le parole di Daniel Gros, economista tedesco, che intervistato da La Stampa ha promosso la linea adottata dal governo meloni su politiche economiche e fiscali.

" Finora è stato un governo pragmatico e prudente. Serve continuare così, perché la fiducia dei mercati finanziari è fondamentale ", ha detto l'esperto, che premia anche la schiettezza di questo esecutivo nel dialogare con i suoi elettori e, in generale, con i cittadini. " Mi piace un'espressione spesso sentita nelle ultime settimane, 'i soldi sono pochi': Se Meloni continua su questa linea, alla lunga potrebbero esserci frutti importanti ", ha proseguito. Non è mancato un passaggio sulla tassa sugli extraprofitti, che tanto che fatto parlare, e che secondo lui è stata esposta in maniera "poco utile", perché " adesso i mercati finanziari guarderanno con monitoraggio maggiore. Vale a dire, quale sarà il testo finale. Se sarà digeribile dalle banche oppure no, il danno sarà ovviamente minore ".

Guardando alla situazione economica nel suo insieme globale, in cui si assiste a un rallentamento diffuso, spiega Gros, l'italia rischia " una perdita di velocità di espansione economica, che potrebbe arrivare a essere una contrazione. Il contraccolpo più significativo potrebbe arrivare dal segmento delle esportazioni ". Ma è Gros stesso ad ammettere che questa voce non ha un impatto così significativo sul gettito, pertanto non porterebbe comunque a gravi conseguenze per il Paese e le sue politiche fiscali. Ma, aggiunge, se la situazione diventa più complicata " a livello macroeconomico per il Paese, allora ci sarà un aumento del premio sul rischio ", cioè un aumento dei tassi d'interesse sui titoli di Stato italiani.