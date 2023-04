"Hanno perso il contatto con la realtà". I consulenti del lavoro si difendono dai sindacati

La categoria dei consulenti del lavoro è stata messa sotto attacco dai sindacati: al centro della polemica la sottoscrizione di due protocolli tra Inl e l’Ordine dei consulenti del lavoro, che viene definita dal sindacato Usb come " una delle pagine più nere in materia di ispezione sul lavoro ". Ed è solo una delle critiche che viene mossa dai sindacati alla categoria, che ha deciso di replicare con una nota in cui sottolinea l'ingiusta critica e la missione che sempre, con chiarezza e trasparenza, persegue.

" La ministra Calderone non affronta il tema della sicurezza sul lavoro e anzi ha sostanzialmente cancellato l'Ispettorato nazionale del lavoro, lo ha messo sotto il ministero e oggi abbiamo letto un'agenzia nella quale definisce l'accordo con i consulenti del lavoro, associazione della quale era la presidente, per preparare le visite. Ci sembra si sia superato il limite ", ha dichiarato il segretario generale della Uil PIerpaolo Bombardieri, a Napoli per Sky Tg24 Live. I disaccordo con i protocolli anche Maurizio Landini: " Oggi stiamo consegnando a soggetti privati, pagati dalle imprese, la tutela delle leggi, in sostituzione delle funzioni affidate a Inps, Inail, Inl ". Il segretario generale della Cgil, inoltre, si scaglia contro il ministro del Lavoro: " La ministra Calderone, non perde occasione per dichiarare la disponibilità al confronto, ma nei fatti procede in totale e assoluta autonomia e in direzione sbagliata ".

Davanti a questi attacchi, e non solo, l'associazione dei Consulenti del Lavoro ha deciso di difendersi per rimarcare quelli che sono i suoi obiettivi e la sua missione, respingendo ai mittenti ogni accusa: " I consulenti del lavoro hanno rinnovato con l’Ispettorato nazionale del lavoro il protocollo Asse.co per certificare la regolarità contributiva e retributiva, promuovendo la cultura della legalità, e Cgil e UIL, oltre che il Fatto quotidiano, si scagliano contro che questo accordo è nato ben otto anni fa e il rinnovo è stato stipulato solo per naturale scadenza ". Così si legge nel comunicato, in cui si sottolinea che " fare crociate contro la nostra categoria, anche da parte di chi ha usufruito in passato delle nostre competenze, è fuori dal mondo e dimostra come alcuni sindacati abbiano ormai perso un qualsiasi contatto con la realtà del mondo delle imprese e dei lavoratori, come non siano in grado di comprendere le reali esigenze di lavoratori e datori di lavoro ".