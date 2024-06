"Indo-Mediterranea", l'iniziativa per promuovere il partenariato India-Italia, su pace, commercio e politica

Ascolta ora 00:00 00:00

Durante la due giorni romana del primo India Forum in Italy, organizzata dal Capo Rappresentante per l'Italia della Camera di Commercio Indiana (ICC), Vas Shenoy, è stata lanciata l'Iniziativa "Indo-Mediterranea" (IMI), sotto il patrocinio del Senatore Giulio Terzi di Sant'Agata, per studiare, sostenere e promuovere il partenariato India-Italia, soprattutto nel contesto del corridoio economico India-Medio Oriente-Europa (IMEC), lanciato in occasione del G20 di New York.

Le sfide e le opportunità della partnership

“ Durante la prima giornata, insieme ad illustri analisti ed esperti italiani e internazionali, abbiamo discusso delle crescenti sfide, opportunità e sinergie che emergono dal legame sempre più stretto tra India e Italia, tra l’Indo-Pacifico e l’Europa. Tutti sono unanimemente convinti che l’IMEC, il Corridoio Economico lanciato dalla presidenza indiana dell’ultimo G20 che ha visto l’Italia tra i primissimi firmatari, sarà molto più di un progetto infrastrutturale ”, ha spiegato durante i lavori, il senatore Terzi ex ministro degli Esteri e senatore di Fratelli d’Italia.

Presente come relatore anche l'ambasciatore Francesco Taló, convinto sostenitore dell'importanza strategica dell'area indo-mediterranea ed ex consigliere diplomatico che nel 2023 firmò il Memorandum d'Intesa IMEC. ” Sono stato molto felice e orgoglioso di essere presente e far parte di un'iniziativa strategica, che ha visto l'Italia protagonista sulla scena internazionale non solo con l'India ma anche gli Emirati Arabi Uniti e altri paesi ”, ha spiegato durante il suo intervento.

I preziosi contributi alla "sinergia"

Tra gli altri relatori anche James Jay Carafano della Heritage Foundation e Kaush Arha della Stanford University che rappresentavano la maggior parte dei più importanti think tank e università italiane, con la partnership strategica di Formiche, la principale piattaforma geopolitica italiana.

“ La relazione Italia-India è importante per la pace, la sicurezza e il progresso globale e per condurre il commercio e la fiducia negli affari è un bene essenziale ”, ha affermato Ameya Prabhu Presidente dell’ICC. “ L’India Forum 2024, nella sua prima edizione, ha toccato tutte le componenti chiave per il successo di questa relazione: politica, commercio ed affari ” ha poi concluso il presidente.

La seconda giornata del forum si è poi aperta con l'inaugurazione del Business Forum ICC Italia-India con un messaggio di Maria Tripodi, Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri alla Cooperazione Internazionale, alla presenza del nuovo ambasciatore dell'India in Italia, Vani Rao, del senatore Terzi di Sant’Agata, l’ambasciatore designato d’Italia in India Antonio Bartoli e altri illustri ospiti. I mebri del gruppo parlamentare di amicizia India-Italia tra cui il Sen. Marco Scurria, il Sen. Matteo Gelmetti, il relatore Naike Gruppioni che hanno rappresentato le istituzioni italiane, hanno poi incontrato la delegazione ICC formata da 30 aziende. Presente anche la Camera di Commercio e Industria Indo-Italiana rappresentata dal Segretario Generale Claudio Maffioletti.

L'appuntamento a Nuova Delhi

Alla chiusura dei lavori è stato dato l'appuntamento a Novembre, dove in collaborazione con Veronafiere, l'ICC porterà Vinitaly India Preview a Nuova Delhi, sottolineando un'altra antica opportunità di esportazione dall'Italia all'India.

In conclusione della serata tutti i presenti hanno assistito ad una sfilata di moda con i principali marchi indiani emergenti come