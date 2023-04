"Lavoro fondamentale per la rieducazione dei detenuti". Il viceministro Bellucci in visita a Rebibbia

Quest'oggi, il viceministro del Lavoro e delle politiche sociali, nonché deputato Fdi, Maria Teresa Bellucci è stata in visita presso il carcere di Rebibbia a Roma, dove ha fatto visita al reparto G8, ossia quello nel quale sono reclusi i detenuti chiamati a lunghi sconti di pena. Questi individui, come ha spiegato l'esponente del governo Meloni, sono impegnati percorsi socio-lavorativi e la sua visita presso la struttura detentiva " deriva dalla volontà di toccare con mano i luoghi dove si può concretizzare appieno il profilo rieducativo della pena ".

Questi percorsi, come ha sottolineato Bellucci, hanno " un alto valore ai fini della prospettiva di un efficace reinserimento. Imparare una professione significa investire in un percorso di crescita personale e poter ambire a una svolta di vita capace di archiviare il passato criminale ". La professionalizzazione è centrale in questo percorso di rieducazione, che mette le sue radici nel regime detentivo ma, al tempo stesso, tenta la strada del reinserimento dell'individuo, preparandolo ad affrontare il mondo secondo i principi di legalità una volta che avrà scontato la sua pena.

Nel reparto visitato dal viceministro, come da lei stessa sottolineato, sono organizzati laboratori di falegnameria, pasticceria e giornalismo. Ma non solo perché qui operano anche cooperative che sono impegnate nella gestione dei call center, dove vengono coinvolti gli stessi detenuti. " La centralità data alla formazione delle persone detenute si poggia su una reale esigenza già da tempo manifestata: quella di eliminare la distanza tra carcere e mondo libero ", spiega Bellucci, che ci tiene a mettere in evidenza l'impegno che viene profuso da tutti gli operatori che, a ogni livello, sono coinvolti nei progetti formativi per i detenuti.