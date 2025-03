L'opera d'arte di Stefano Bressani per i 25 anni del 185esimo Rao

L'artista Stefano Bressani durante la consegna dell'opera d'arte al Colonnello Marco Margutti

Oggi 10 marzo, alla caserma Pisacane di Livorno, sede del 185° Reggimento Paracadutisti Ricognizione Acquisizione Obiettivi (Rao), il maestro d’arte Stefano Bressani ha consegnato al Colonnello Marco Margutti un’opera realizzata in occasione del 25° anniversario della riconfigurazione del reggimento.

Chi è Stefano Bressani

Nato a Pavia nel 1973, è un artista innovativo noto per la sua tecnica unica nel panorama dell’arte contemporanea. Le sue “Sculture Vestite” sono opere tridimensionali realizzate con stoffe, che reinterpretano l’arte in chiave scultorea. Bressani vanta esposizioni in Europa e America, e le sue creazioni sono apprezzate per la loro originalità e profondità espressiva.

L'opera nasce dalla sua personale interpretazione del costruire l’Arte. Arte che non è intesa come rappresentazione di un umore, un ideale astratto e singolare, ma la costruzione attenta e precisa di un concreto sforzo collettivo verso la creazione e la bellezza. L'artista non è estraneo alla collaborazione con le istituzioni o le realtà sociali che operano nel territorio, che sempre gli hanno riconosciuto le capacità e le abilità, non solo artistiche, ma anche, e soprattutto, di artigianalità tipicamente Italiana che caratterizzano il suo modo di creare.

L'opera

È l'immagine di un combattente tratta da uno scatto fotografico, che nell’ideale di Bressani diventa rappresentazione di una di un legame profondo che esiste tra le diverse dimensioni del vivere in cui tutta la ricerca e la poetica dell’artista è improntata una tensione verso la dimensione “qualitativa” della temporalità non è il suo, pertanto, un gesto artistico che cerchi di restituire la dimensione logico consequenziale del “vivere” attraverso una figurazione realista o astratta che sia, ma una Scultura/Pittura che tenta di restituire un “certo tempo” e un “certo spazio”.

Tutti i tessuti che compongono l’Opera sono frutto di una attenta ricerca tra i capi di abbigliamento che vengono poi trasformati in campiture di colore per rivestire i volumi della scultura incisa e modellata a mano senza collanti e senza cuciture, attraverso un sapiente lavoro di alto artigianato artistico che coinvolge lo Stile unico del Maestro Bressani e lo rende unico nel panorama dell’Arte internazionale.

L'immagine

L’Opera in oggetto prende spunto da una iconica immagine dei Corpi Speciali RRAO Paracadutisti Folgore dell’Esercito Italiano ed alcune campiture di tessuti tecnici simili a quelli del 185° Reggimento sono stati utilizzati e fissati secondo le modalità stilistiche e tecniche dell’artista palesando una totale interazione tra le forme e i colori creando una vera e propria opera iper realista non convenzionale.

Le parole di Bressani

" Per me è u n giorno speciale due volte, due sono i motivi: Il primo riguarda la gioia e l’onore di essere qui con voi a festeggiare una tappa così importante del vostro percorso: 25 anni della fondazione del 185º Reggimento Paracadutisti Ricognizione Acquisizione Obiettivi "Folgore", Reparto di Forze Speciali dell'Esercito Italiano. Auspico che la mia Opera rimanga nella memoria della storia e che possa accompagnarvi reggendo il confronto con tutti i contenuti che fanno parte degli animi che vi caratterizzano . Il secondo è la felicità di avere ancora una volta la possibilità di dimostrare come l’Arte sia un veicolo alternativo importante da portare agli occhi di chi non può assistere testimoniando l’importanza del legame tra passato e futuro raccontato oggi. Quest’opera vuole essere infatti un simbolo della contemporaneità che viviamo ".Bressani ha aggiunto poi: " Oggi, più che mai, sono entusiasta di essere uno dei protagonisti della vostra festa e sono sicuro che un altro tassello si potrà aggiungere anche all’educazione dei miei figli, un tassello che è sinonimo di valore e gloria che sempre più spesso si perde tra la iper velocità della comunicazione dei giovani che sono e saranno il nostro futuro ", ha concluso l'artista.

"Ringrazio il Colonnello Marco Margutti, Comandante del RRAO e l’Onorevole Paola Chiesa capogruppo della Commissione Difesa della Camera dei Deputati per avermi dato la possibilità di esprimere l’essenza della mia sensibilità verso la vostra bellezza che si cela tra le tante difficoltà dei vostri incarichi. ", ha concluso poi l'artista.