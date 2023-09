Salari, pensioni e giovani: le priorità del governo sulla manovra

Il vertice di maggioranza al rientro dalle ferie prima del Consiglio dei ministri è durato circa due ore. Presenti a Palazzo Chigi tutti i capigruppo di Camera e Senato. A Palazzo Chigi, oltre a Giorgia Meloni, anche i due vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani, il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, ma non gli altri esponenti dell'esecutivo. " Non si entrerà nel merito " della legge di Bilancio, hanno detto i partecipanti prima di entrare, perché si tratta di " un primo incontro ". La discussione si è concentrata sui temi preliminari della stessa.

Nel corso della riunione di maggioranza, secondo quanto si apprende, è stata ribadita la compattezza della coalizione, che " ha affrontato brillantemente l'ultimo anno nonostante i tentativi di divisione e sabotaggio ". I partiti della maggioranza sono tutti concordi nel concentrare le risorse su salari, sanità, famiglie e pensioni, a partire da quelle dei giovani. I lavori, quindi, andranno avanti anche sullo studio delle riforme come la delega fiscale, l'autonomia differenziata, la riforma della Giustizia, e la riforma Costituzionale che nelle prossime settimane arriverà a definizione. " Si preannuncia un anno complesso che la maggioranza è pronta ad affrontare con determinazione e serietà ", proseguono fonti di Palazzo Chigi.