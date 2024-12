Manovra, c'è lo sconto sulle accise per i birrifici artigianali. Carloni: "Così si aiutano gli agricoltori"

Uno dei tanti birrifici artigianali che dal 2025 potranno usufruire dello sconto sulle accise, come riportato in un emendamento inserito nella Manovra di Bilancio

Gli sconti sulle accise per i birrifici artigianali, rappresentano un forte aiuto per l'agricoltura e gli agricoltori italiani. L'emendamento per gli sconti,che ora è stato approvato in commissione Bilancio alla Camera, è stato commentato con grande soddisfazione dal deputato Mirco Carloni, primo firmatario della richiesta.

Le parole di Carloni

“ Con un emendamento della Lega alla manovra di Bilancio, in arrivo sconti sostanziali, dal 20 al 50% (inversamente proporzionali a seconda della quantità di birra prodotta) sulle accise delle birre artigianali prodotte da piccoli birrifici con volumi di produzione fino a 60 mila ettolitri annui. La Lega risponde concretamente all’aspettativa degli agricoltori italiani che, con la produzione di birra, riescono a migliorare la redditività delle loro aziende ", ha spiegato Carloni che ha poi aggiunto:

" Il settore della birra sta apprezzando sempre di più quella artigianale italiana, perla del Made in Italy. Per noi è una grande soddisfazione: era nostro dovere intervenire con un aiuto concreto per incentivarne la produzione e la vendita. L'economia locale è la nostra forza: valorizzeremo sempre le tradizioni italiane e faremo di tutto per spingerle nel panorama internazionale ”.

I settori che ne gioveranno

A spiegarlo sempre Carloni: " Nello specifico l'incentivo aiuterà le produzioni brassicole, intervenendo in modo organico e non temporaneo sulla disciplina agevolativa delle accise dovute dai ‘piccoli birrifici’ ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo n. 504 del 1995 (Testo unico accise), portando a regime, a decorrere dal 2025, la riduzione del 50 per cento dell'aliquota di accisa, in luogo del 40 per cento, per i microbirrifici artigianali con una produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri e del 30 o del 20 per cento, secondo il volume della produzione, in favore dei piccoli birrifici, ovvero quelli con produzione da 10.000 a 60.000 ettolitri ”.

Taglio delle accise per i birrifici artigianali, di cosa si tratta

Dal 2025 i birrifici artigianali, potranno applicare un’accisa ridotta, come è avvenuto per gli anni 2022 e 2023.

A stabilirlo è un emendamento allaapprovato dalla commissione della Camera. Fino ai 10mila ettolitri l’accisa sarà ridotta del 50%, se la produzione annua è compresa tra 10mila e 30mila ettolitri l’aliquota sarà tagliata del 30%, del 20% infine fino a 60mila ettolitri.