Marina Calderone resta la ministra più apprezzata: il lavoro traina il consenso

L’azione del governo sul fronte dell’occupazione continua a raccogliere consenso e, secondo l’ultima rilevazione dell’istituto Lab21, è Marina Calderone la ministra più apprezzata dell’esecutivo con un indice reputazionale che raggiunge il 52,6%. Un risultato che arriva in una fase particolarmente delicata per il mondo del lavoro e che coincide con il lancio del nuovo portale istituzionale dedicato alla previdenza complementare. L’iniziativa, sviluppata dal Ministero del Lavoro insieme al Consiglio Nazionale Giovani e a Mefop, punta ad accompagnare lavoratori e datori di lavoro nella conoscenza del sistema previdenziale integrativo, con particolare attenzione alle nuove generazioni.

Il nuovo portale sulla previdenza complementare

Da oggi è online la nuova piattaforma dedicata alla previdenza complementare, nata per offrire informazioni semplici, strumenti interattivi e guide pratiche utili a comprendere il funzionamento dei fondi pensione integrativi e le opportunità introdotte dalla Legge di Bilancio 2026. Il progetto si inserisce nel Programma nazionale Giovani, donne e lavoro Fse+ 2021-2027 e nasce con l’obiettivo di rendere più accessibili temi spesso considerati complessi, come il TFR, la pensione integrativa e i vantaggi fiscali collegati. Tra le principali novità introdotte dalla manovra economica spicca il meccanismo del silenzio-assenso che scatterà dal prossimo 1° luglio, trascorsi 60 giorni dall’assunzione, il TFR potrà essere conferito automaticamente ai fondi pensione. Previsto inoltre l’aumento della deducibilità fiscale dei contributi versati, che sale a 5.300 euro annui, oltre a una maggiore flessibilità nella liquidazione del capitale accumulato.

Calderone: “La previdenza è un investimento sul futuro”

Nel presentare il progetto, la ministra ha sottolineato il valore strategico della previdenza complementare soprattutto per i più giovani. "Parlare oggi di previdenza complementare significa parlare del futuro dei giovani e della qualità del loro lavoro. Per questo abbiamo voluto realizzare un portale semplice, chiaro e accessibile, capace di accompagnare lavoratrici e lavoratori in scelte consapevoli lungo tutto il percorso professionale". Il ministro ha poi evidenziato come la costruzione di una pensione solida passi non solo dal lavoro stabile e regolare, ma anche da una maggiore consapevolezza finanziaria. "Un futuro solido si costruisce con lavoro regolare, sicuro e giustamente retribuito, ma anche con strumenti che consentano ai giovani di pianificare con consapevolezza la propria stabilità previdenziale".

Le novità della Legge di Bilancio 2026

Secondo Calderone, le misure introdotte dal governo rafforzano il sistema previdenziale e modernizzano l’intero comparto. "Le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 rafforzano questa prospettiva, offrendo maggiori opportunità di adesione alla previdenza complementare e un sistema più moderno e trasparente". Nel suo intervento, il ministro ha richiamato anche il tema del salario giusto e della centralità della contrattazione collettiva. "In questo quadro, il principio del salario giusto e la centralità della contrattazione collettiva rappresentano elementi fondamentali per garantire dignità del lavoro, tutela dei diritti e sostenibilità sociale per le nuove generazioni".

Quattro aree per guidare lavoratori e aziende

Il nuovo portale è strutturato in quattro macro-sezioni pensate per rendere più semplice l’accesso alle informazioni. La prima, “Cos’è la previdenza”, spiega il funzionamento della previdenza complementare, dei fondi pensione e del TFR, cercando anche di sfatare alcuni falsi miti molto diffusi. La seconda area, “A chi è rivolta”, raccoglie servizi e strumenti per cittadini, operatori e datori di lavoro, comprese simulazioni interattive sulle possibili scelte previdenziali.