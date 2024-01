"Rispondo con i risultati": la lezione di Meloni alla sinistra che cerca la rissa

Giorgia Meloni tira dritto. Criticata persino per aver posticipato la conferenza stampa di fine anno a causa di una malattia, la leader del governo pensa ai fatti e i numeri sorridono al suo esecutivo. L'ultimo grande argomento della sinistra per provare a delegittimare il centrodestra è Acca Larentia, la commemorazione con saluto fascista. Sì, il solito allarme fascista, un cavallo di battaglia dei dem. L'ultima sparata è arrivata da Elly Schlein: " Meloni condanni o è ostaggio del passato ". La replica del presidente del Consiglio non s'è fatta attendere: l'ennesima lezione alla sinistra.

"Agli attacchi gratuiti e alle polemiche strumentali degli ultimi giorni da parte di certa opposizione, questo governo continua a rispondere con fatti e risultati", ha esordito Meloni in un post pubblicato sui social network. Tanti i risultati positivi centrati dal governo negli ultimi mesi, il premier ha evidenziato sul punto: "Soddisfatta in particolar modo delle ultime rilevazioni Istat che certificano i segnali positivi in tema di lavoro, con la disoccupazione che scende e l’occupazione che in un anno è aumentata di oltre 500mila unità" . L'obiettivo non è quello di alimentare polemiche con un'opposizione scarica, ma dare risposte agli italiani: "Dati incoraggianti che ci spingono a fare sempre meglio, con politiche concrete per tagliare le tasse ai lavoratori, aiutare chi produce ricchezza e chi crea occupazione. Per un’Italia che riparte dal merito e dalla crescita" .