Meloni in conferenza stampa: “Chiesta la sospensione di Pozzolo da FdI”

Conferenza stampa di fine anno rimandata ai primi giorni del 2024 per Giorgia Meloni, che a causa di un problema di salute che l'ha tenuta lontana dalla vita pubblica è stata costretta a spostare il consueto appuntamento con la stampa. L'opposizione l'ha accusata di voler "scappare" dal confronto e l'ha costretta a rivelare la patologia che l'ha afflitta. L'appuntamento di oggi è dedicato alla stampa ma Giuseppe Conte, benché ha ricoperto il ruolo di presidente del Consiglio prima di Meloni, sembra non ricordarselo e così, da parte sua, pretende che il premier risponda anche alla domande da lui formulate.

La polemica sulla "legge Bavaglio"

Apertura del presidente dell'Ordine dei giornalisti in aperta contestazione con la cosiddetta "legge Bavaglio", sulla quale però Meloni ci tiene a ricordare che " Non è un’iniziativa del governo ma del parlamento ". Una sottolineatura anche a fronte della manifestazione fatta sotto Palazzo Chigi, che comunque ha condiviso la proposta dell'esponente di opposizione che ha avanzato la proposta, che ha portato " a una norma di equilibrio ", ha aggiunto Meloni, escludendo che si possa parlare di " bavaglio ", perché " non credo che venga tolto il diritto di informare i cittadini, è giusto dire che qualcuno è stato arrestato ".

La candidatura alle europee

Tra le domande dei giornalisti al premier sulle elezioni Europee, Meloni ha ammesso di non aver ancora deciso se candidarsi in prima persona o meno. " Misurarsi con gli elettori sarebbe una cosa utile e interessante. Se si candidassero anche i leader dell’opposizione sarebbe un test di altissimo livello ", ha spiegato Meloni, lanciando il guanto ti sfida a Elly Schlein, che pare tema una debacle in caso di candidatura alle europee. Ma su una cosa Meloni è sicura: " Io lavoro per costruire una maggioranza alternativa, che ha dimostrato di potere esiste su alcuni dossier. Non sono mai stata disponibile a fare una alleanza parlamentare con la sinistra ".

Il confronto con Schlein

E a proposito della sinistra, a domanda di disponibilità a un confronto con Schlein prima delle Europee, il premier si è detto pronto: " Mi impegno volentieri ad un confronto tv con Elly Schlein perchè trovo giusto che il presidente del Consiglio si confronti con il leader dell'opposizione prima della campagna elettorale ". Un confronto ampio, ha assicurato Meloni: " Non credo che dovrebbe essere solo la questione femminile il tema del confronto: siamo due donne ma siamo anche due leader di partiti e due leader politici si confrontano su tutte le materie ".

Il "caso Degni"

Senza avanzare ipotesi su quelli che dovrebbero essere i provvedimenti sul consigliere della Corte dei Conti, Marcello Degni, il presidente del Consiglio, da soggetto politico, ha fatto una " valutazione sulla gravità della situazione: chiedo alla sinistra se sia normale che persone nominate dalla sinistra a incarichi super partes si comportino da militanti politici. Su questo mi aspetto una risposta della sinistra e di Elly Schlein ". L'idea che un consigliere della Corte dei Conti " che in teoria ha come incarico quello di mettere in sicurezza i conti della Repubblica, speri che l'Italia vada all'esercizio provvisorio per ragioni politiche, con tutte le conseguenze che questo avrebbe sui conti della nazione, oggettivamente un po' di preoccupazione la mette ".

Situazione migranti

I risultati del 2023 sui migranti non sono stati quelli sperati ma l'Italia sta lavorando a una soluzione strutturale dell'emergenza e non solo a soluzioni tampone. Con Meloni, la questione migranti è finita al centro dell'agenda europea, un risultato mai raggiunto dai precedenti governi: " Considero le nuove regole del Patto sulla migrazione e asilo migliori delle precedenti e per questo l'ho sostenuto pur non essendo una mia priorità, ma c'è ora un meccanismo serio che impegna anche gli altri Paesi sulla redistribuzione ". Questa non è la soluzione,ha sottolineato Meloni, ma " non affronteremo mai questo problema se pensiamo di affrontarlo solamente su come gestire i migranti una volta che arrivano in Europa ". Non esiste una soluzione che mette tutti d'accordo ma, spiega, " C'è solo un modo per risolvere il problema per tutti, ed è lavorare a monte. Questo è un lavoro su cui l'Europa deve tornare a concentrare la sua attenzione: non ci stiamo rendendo conto di cosa sta accadendo in Africa ". Ed è qui che entra il gioco il Piano Mattei: " Quello che secondo me va fatto in Africa non è la carità, è costruire rapporti di cooperazione seri, strategici, da pari a pari e non predatori. Il piano Mattei costruisce questa idea: il mio obiettivo è che diventi un modello anche per altri Paesi europei e occidentali, perché possano aggregarsi ".

Referendum costituzionale

Il referendum costituzionale è stato un altro degli argomenti affrontati da Meloni in conferenza stampa. Sul premierato, " la prima cosa che ho detto è che abbiamo scelto di non toccare i poteri del capo dello Stato e lo facciamo. Sappiamo che il capo dello Stato è una figura di garanzia, non vedo in cosa l'elezione del premier significhi togliere poteri al capo dello Stato, per me si crea un buon equilibrio e si rafforza la stabilità del governo ". Sul merito, ha spiegato il premier, " stiamo cercando di fare una riforma che mantenendo equilibri, garanzie e poteri del capo dello Stato, consenta di avere la stabilità dei governi. In passato abbiamo pagato pesantemente questa instabilità ".

Il "caso Pozzolo"

Inevitabile un passaggio sul caso dell'onorevole Marcello Pozzolo in merito allo sparo della festa di Capodanno organizzata dal sottosegretario Andrea Delmastro. Il deputato FdI è ora indagato, Meloni ha ammesso di " Non conoscere la dinamica " ma, alla luce di quanto emerso, il premier ha dichiarato che " qualcuno non è stato responsabile e non lo è stato chi detiene quell'arma e figuariamoci per un parlamentare, figuriamo se parlamentare di FdI, per questo ho chiesto sul piano politico che venga deferito ai probiviri di Fratelli d'Italia e che nelle more del giudizio venga sospeso da FdI ". Quanto al " tema della classe dirigente " di FdI " c'è sempre qualcuno che può fare errori e cose sbagliate ma non sono disposta a fare questa vita, con la responsabilità che ho sulle spalle se le persone che sono accanto a me non capiscono questa responsabilità. Non accade spesso ma per come affronto io e le persone a me vicine, vale la pena ricordare che questa responsabilità vale per tutti, su questo intendo essere rigida ".

