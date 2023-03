“La mia coscienza è a posto. Affrontiamo la crisi in modo strutturale”. Meloni si difende dalle accuse

Giorgia Meloni è intervenuta alla presentazione del libro di padre Antonio Spadaro, direttore della rivista La Civiltà Cattolica, "L'atlante di Francesco. Vaticano e politica internazionale". Con l'occasione, ha affrontato a 360 gradi i temi più caldi dell'attualità politica interna e internazionale, dai migranti alla guerra in Ucraina, temi che potrebbero essere strettamente legati fra essi, come sottolineato dal ministro della Difesa e dal ministro degli Esteri. Il presidente del Consiglio ha affrontato l'argomento senza approfondirlo, concentrandosi sugli attacchi che sono stati mossi alla sua persona e al governo dopo la tragedia di Cutro, in Calabria.

" In questi giorni siamo stati accusati di cose raccapriccianti, ma la mia coscienza è a posto ", ha sottolineato il premier, ribadendo il concetto che è stato alla base dell'azione di governo in tema di immigrazione fin dall'insediamento: " Resto convinta che più persone partono e si mettono nelle mani di cinici trafficanti e più c'è il rischio che qualcosa vada storto ". Il presidente del Consiglio ha sottolineato che per il suo governo sarebbe più facile " mettere la testa sotto la sabbia, che siano dei mafiosi a decidere chi può arrivare da noi e che in Africa continuino a prendere piede i mercenari della Wagner e i fondamentalisti ".

Invece, questo governo intende affrontare il tema " in modo più strutturale: un approccio serio è fermare i tafficanti, favorire i flussi legali e dare a chi arriva gli stessi diritti di nostri cittadini. Per esempio non dovremmo accettare che chi arriva dall'Africa lavori a condizioni che i nostri cittadini non accettano ". Questo esecutivo ha una visione, che è ciò che è mancato ai governi che l'hanno preceduto, e Giorgia Meloni ha insistito sul fatto che serve " un approccio non predatorio della cooperazione allo sviluppo, non è un caso che il nostro lavoro di Italia come capofila nel rapporto con l'Africa l'abbiamo definito Piano Mattei per l'Africa, abbiamo preso l'esempio di un uomo che non arrivava per togliere e portare via, arrivava per lasciare qualcosa ". Bisogna " lasciare su quei territori strumenti, investimenti e lavoro. Ho incontrato molti africani e molti di loro, quasi tutti, mi hanno detto di non voler venire in Europa, di non voler essere costretti a scappare dalle loro terre, di voler riuscire a vivere bene nelle loro Nazioni ".