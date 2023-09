Migranti e fisco: ecco i prossimi dossier sul tavolo del governo

Il governo Meloni in questi giorni è impegnato su più fronti e sta lavorando ad altissima intensità per risolvere i dossier più caldi. La legge di bilancio è alle porte, i ministeri stanno operando nel backstage per arrivare pronti alla scadenza dei termini ma nel frattempo il Paese non può e non deve fermarsi. Sul tavolo di Palazzo Chigi c'è il fondamentale nuovo pacchetto di misure per gestire l'immigrazione ma si lavora anche su un nuovo provvedimento economico.

Domani è in programma la riunione preparatoria al Consiglio dei ministri che ha, tra i punti all'ordine del giorno due decreti legge. Il primo con misure su " migranti e protezione internazionale, sicurezza e funzionalità del ministero dell'Interno " e il secondo con " proroga di termini normativi e versamenti fiscali ". Il Consiglio dei ministri non è stato formalmente convocato ma non è da escludersi che da Palazzo Chigi possano lavorare a ritmo serrato e segnarlo in calendario già per mercoledì per stringere i tempi e portare avanti i lavori.

Sullo sfondo, intanto, si stanno muovendo le diplomazie su vari livelli per quanto concerne il tema immigrazione. L'Italia continua a lavorare per stringere patti con i Paesi africani, condizione fondamentale per agevolare i rimpatri ma anche nell'ottica di un eventuale missione europea che completi tutti gli obiettivi della deposta missione Sophia. Ma intanto è a lavoro anche a livello europeo per coinvolgere quanti più Paesi in questo piano, nonostante sembra ci sia chi rema contro e non appare interessato a perseguire gli interessi comunitari ma solamente i propri.

Il premier ha ammesso di recente che gli obiettivi raggiunti finora in tema migranti non sono sufficienti e allora è possibile che si sta pensando a una nuova stretta. Importante sarà anche capire su quale fronte il governo intende muoversi in materia fiscale, quali saranno le misure che potrebbero essere allo studio del Consiglio dei ministri. Da qui a fine anno sono in programma numerose scadenze e l'esecutivo Meloni, fin dalla campagna elettorale, ha dimostrato di tenere particolarmente alla materia fiscale, sulla quale ci sono diversi progetti da realizzarsi da qui alla fine del mandato.