Meloni alla convention di Vox: "Non cadremo nella loro trappola"

Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha inviato un videomessaggio alla convention di Vox - Patriots in corso a Madrid e uno dei temo trattati dal premier non poteva che essere l'assassinio di Charles Kirk, definito "un giovane coraggioso che ha pagato con la propria vita il prezzo della sua libertà. Il suo sacrificio ci ha ricordato un'altra volta da che lato stanno la violenza e l'intolleranza". Voglio dire "alto e chiaro a tutti questi odiatori ed estremisti e ai falsi maestri, con giacca e cravatta", ha aggiunto il presidente del Consiglio nel suo messaggio in spagnolo, "che non cadremo nella loro trappola, non giocheremo il gioco di chi vuole trascinarci in una spirale di violenza ma voglio dire anche che non ci intimidiranno, che andremo avanti e che lotteremo senza sosta per la libertà dei nostri popoli".
Anche lei ha, quindi, voluto porgere al Santo Padre gli auguri di compleanno, il primo da quando è stato eletto al Soglio di Pietro lo scorso maggio. "Le Sue parole e i suoi insegnamenti sono fonte di ispirazione. E rappresentano una guida certa e solida in tempi estremamente complessi, dove le certezze sembrano vacillare e i cambiamenti sono tanto repentini quanto profondi", si legge nel messaggio inviato in Vaticano."L’augurio che mi sento di rivolgerle è che il Suo cammino possa continuare ad essere illuminato dalla fede, dal coraggio e dalla speranza. E sono certa che il popolo italiano non Le farà mai mancare il suo affetto e la sua devozione. Con affetto filiale", è la conclusione del messaggio.
Articolo in aggiornamento