Norme anti-branco e Daspo per i minori di 12 anni: il piano della Lega contro la criminalità

In Italia sono in aumento i reati compiuti dai minori di 18 anni, ma anche di 12 anni, come dimostrano gli stupri di gruppo di Caivano e Palermo, le molestie sulla ragazzina in spiaggia e, non ultime, le tante risse che quotidianamente vengono registrate dalle cronache che hanno come protagonisti minorenni o ragazzi poco più che maggiorenni. Nel nostro Paese si sta evidenziando con sempre maggiore incidenza una vera e propria emergenza. Il campanello d'allarme è suonato da tempo e il governo è allo studio di un sistema per arginare il fenomeno, come ha spiegato Matteo Salvini intervistato dal quotidiano L'Eco di Bergamo.

" Pene severe per chi pubblica video con atti di violenza, soprattutto contro inermi ", ha dichiarato il ministro dei Trasporti e delle infrastrutture, aggiungendo che sarebbe opportuna anche una " ammonizione " per i ragazzini dai 12 anni in su, una sorta di daspo per quando sono ancora non imputabili. Il vicepremier le ha definire "proposte anti-branco", una misura che ha soprattutto il compito di fungere da deterrente per l'eventuale commissione di crimini. In riferimento alle baby-gang, sempre più frequenti nelle città italiane, soprattutto in quelle di dimensioni medio-grandi, con particolare attenzione a quanto accaduto di recente a Bergamo, Salvini ha spiegato: " Bande di ragazzini, in gran parte di origine straniera, hanno costretto le autorità a controlli straordinari in alcuni punti strategici come Propilei, piscine Italcementi, OrioCenter, Luna park ".