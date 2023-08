"È allarme sicurezza". Le baby-gang di stranieri tra bullismo, umiliazioni e sottomissioni

Nonostante in tanti cerchino di negarlo, l'Europa sta vivendo una pericolosissima deriva culturale. Sono tanti i segnali che dovrebbero diventare spunti di riflessione per instaurare un tavolo di discussione serio, che prescinda dai contorni politici e ideologici, con l'obiettivo di ripristinare l'ordine e la sicurezza nell'Unione. Eppure, tutto questo non sarà possibile finché si continuerà a negare che l'accoglienza indiscriminata ha causato solo danni all'Europa e che esistono molte e radicate realtà che non hanno alcuna intenzione di integrarsi ma, al contrario, cercano di imporre la propria cultura nei Paesi ospitanti. Esempi lampanti arrivano dall'ennesimo attacco a una chiesa, stavolta perpetrato a Torino, o dai due casi di violento bullismo segnalati in Belgio.

Nel Paese stanno facendo molto discutere i video che riprendono un ragazzino e una ragazzina umiliati e bullizzati da coetanei di presumibile origine straniera. Entrambi sono stati girati a Zelzate, tipico paese fiammingo al confine con i Paesi Bassi. In uno dei due, la vittima implora e chiede che i suoi aguzzini si fermino, che lo lascino andare. Ma loro rincarano la dose, lo obbligano a inginocchiarsi, si fanno baciare i piedi e poi lo colpiscono con violenti calci alla testa, prima di fermarsi. Il tutto ripreso dai telefonini, come se quell'azione fosse una sorta di trofeo da esibire. Il secondo video non è meno cruento e vede come vittima una ragazzina accusata di essere razzista. Anche in questo caso ad aggredirla è un gruppo di coetanei di presumibile origine straniera, che la obbligano a inginocchiarsi in segno di sottomissione, continuando a infierire su di lei, colpendola in testa.