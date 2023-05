"Da oggi l’Italia è più unita". Berlusconi esulta per il ponte sullo Stretto

Il ponte sullo Stretto di Messina si farà: il Senato ha dato il suo via libera con 103 voti favorevoli sbloccando una delle grandi opere più attese del Paese. " Abbiamo mantenuto l'impegno preso con i siciliani, con i calabresi, con tutto il Sud. Il ponte sullo Stretto da oggi è legge e domani sarà realtà. Si compie un cammino che avevano cominciato i miei governi e che la sinistra aveva colpevolmente interrotto ", ha dichiarato Silvio Berlusconi in una nota. Il Cavaliere è uno dei più tenaci e attivi sostenitori del progetto da tanti decenni e il traguardo raggiunto oggi è anche merito del suo impegno.

Il ponte sullo Stretto, intesa come infrastruttura di collegamento necessaria e volano per l'economia del Meridione, è stato uno dei pilastri della campagna elettorale di Forza Italia per le elezioni di settembre e ora che si è messo il primo tassello, il Cavaliere non può che esultare: " Avevamo promesso che questa volta lo avremmo realizzato ed ora la strada è tracciata. Da oggi l'Italia è più unita, la Sicilia è più vicina all'Europa. Finalmente ".

La costruzione dell'infrastruttura richiederà anni e non è detto che la solita sinistra non trovi il modo di intralciarne la realizzazione, come avviene da tempo con il cantiere della linea ad alta velocità tra Italia e Francia, in Val di Susa. Tuttavia, l'approvazione del Senato si muove nella direzione corretta e permetterà all'Italia di porre le basi per un nuovo sviluppo del suo Meridione. La Sicilia avrà un collegamento diretto con la Calabria, quindi con l'Italia e con l'Europa. Questo aprirà la strada a innumerevoli possibilità, tra le quali il proseguimento della linea ad alta velocità anche nel sud del Paese e l'implementazione della rete stradale e ferroviaria fino alla Sicilia. Il che fornirà all'economia nuove infrastrutture per lo sviluppo territoriale.

Il ponte sullo Stretto consentirà alla parte più arretrata del Paese di guardare al futuro con maggiore entusiasmo e, sicuramente, fiducia e ottimismo. La strada da percorrere sarà lunga e non priva di ostacoli ma questa volta la sinistra non è riuscita a intralciare il lavoro fatto dal governo e dai parlamentari di maggioranza, che si sono dimostrati compatti e uniti nel raggiungimento dell'obiettivo finale.