Smentiti i gufi della sinistra: la Corte costituzionale albanese approva il protocollo con l'Italia

Niente da fare per i soliti sproloquiatori di sinistra La Corte costituzionale albanese ha dichiarato legittimo il Protocollo di cooperazione tra Albania e Italia sulla gestione dei migranti. L'intesa è passata con 5 voti favorevoli e 4 contrari. L'organo si è riunito questa mattina alle 10 respingendo la richiesta di 30 deputati del Partito democratico, che chiedevano di dichiarare incostituzionale l'accordo tra il primo ministro albanese Edi Rama e il presidente del Consiglio italiano Gorgia Meloni.

La Corte ha stabilito che l'accordo è conforme alla Costituzione albanese e, per questo motivo, non ci sono impedimenti affinché venga attuato così com'è stato progettato. Ottenuto l'ok da parte della Corte costituzionale, il parlamento è chiamato a effettuare la ratifica dell'accordo. È attesa a breve una conferenza stampa.

L'accordo stipulato da Meloni e Rama prevede la fornitura gratuita da parte dell'Albania degli spazi in cui verranno costruiti i centri gestiti interamente dall'Italia. Uno dovrebbe essere costruito al porto di Shengjin, a circa 70 chilometri a nord di Tirana e uno a Gjader, nell'entroterra. Tutti i costi di gestione e mantenimento saranno a carico dell'Italia, la quale dovrà anche pagare per eventuali spese mediche, logistiche e di accoglienza. Qualunque attività volta a preservare la sicurezza del centro è in capo all'Italia mentre l'Albania ha giurisdizione su tutte le zone esterne di sua competenza e per i trasferimenti al centro. Saranno massimo 3mila le persone che potranno essere ospitate all'interno di queste strutture, per un totale previsto di 36mila migranti all'anno. Questi centri nasceranno per gestire nel modo più rapido le domande di asilo: se non venissero individuate le condizioni per il "diritto alla permanenza", i migranti verrebbero espulsi con effetto immediato.