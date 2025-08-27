"Prezzi calmierati per i giovani". Meloni lancia il piano casa e sente Salvini

Giorgia Meloni è intervenuta per la prima volta da presidente del Consiglio al Meeting di Rimini e tra i vari argomenti che ha trattato c'è anche il "Piano Casa". Il premier ha centrato una parte del suo intervento sulla necessità di sostenere i giovani nella costruzione di una famiglia e di una stabilità sociale per il futuro, perché serve " un clima culturale nuovo " in Italia attorno alla famiglia. Per questo motivo, ha proseguito Meloni, " una delle priorità che affronteremo con il vicepremier Matteo Salvini è quella di un grande piano casa a prezzi calmierati per le giovani coppie, perché senza casa è difficile costruire una famiglia ".

Tra il premier e il vicepremier, come riferito dalla Lega, è intercorsa in queste ore anche una telefonata " per salutarsi nel giorno della loro visita al Meeting di Rimini. Hanno convenuto sulla necessità di proseguire con determinazione sulla strada del rilancio infrastrutturale dell'Italia, dedicando massima attenzione a un nuovo e rilevante piano casa ". Per i due è stato impossibile incrociarsi personalmente al meeting, come spiegato dalla Lega, per problemi di agenda " alla luce della visita a San Patrignano della premier e del programma di Salvini, che visiterà gli stand prima del panel delle 15 ".

Il "Piano casa", ha spiegato il premier, è funzionale a ricostruire una società a misura di famiglia. " Faremo tutto il necessario per ricostruire una società amica della famiglia e della natalità, nella quale la genitorialità sia protetta e sostenuta ", ha dichiarato Meloni, sottolineando che " cattivi maestri hanno proclamato che la genitorialità era un concetto arcaico e patriarcale. Non c’è nulla di moderno di affittare l’utero di una donna povera, nel privare per legge un bambino della figura del padre o della madre, o addirittura che i figli non vanno messi al mondo perché inquinano ".

Giorgio Spaziani Testa, presidente Confedilizia, ha commentato le parole del presidente del Consiglio ribadendo che " vanno rafforzate le locazioni a

, applicando in tutti i Comuni la cedolare secca del 10% (anche per ridurre la pressione abitativa sui centri maggiori) e incrementando la riduzione Imu del 25% a carico dello Stato".