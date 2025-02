Piemonte in sesta posizione per gli investimenti in Europa. Il rapporto del Financial Times

Il Professor Dario Peirone, economista e Presidente di Ceipiemonte (Centro Estero per l'Internazionalizzazione, agenzia pubblica per l’export delle imprese piemontesi e di attrazione investimenti esteri in Piemonte)

Il Financial Times ha pubblicato la nuova edizione del rapporto European Cities and Regions of the Future 2025, confermando il Piemonte al 6° posto nella classifica delle regioni europee di grandi dimensioni per la sua strategia di attrazione degli investimenti. Per la prima volta, anche la città di Torino entra nella classifica, posizionandosi al 6° posto tra le grandi città europee con la migliore strategia per attrarre investimenti, un risultato che si somma alla recente nomina a Capitale europea dell'Innovazione.

I dati

Negli ultimi quattro anni, gli investimenti esteri in Piemonte sono aumentati di oltre l'80%, confermando l'efficacia del lavoro di Ceipiemonte, in sinergia con la Regione Piemonte, le Camere di Commercio e le Università. A parlarne il Professor Dario Peirone, economista e Presidente di Ceipiemonte (Centro Estero per l'Internazionalizzazione, agenzia pubblica per l’export delle imprese piemontesi e di attrazione investimenti esteri in Piemonte).

L'intervista

Il "riconoscimento" del Financial Time: " Pone il Piemonte nella classifica ", spiega il professore. " Avevamo già ottenuto di essere tra i primi 10 in Europa nel 2023. Ed era stata la prima volta. Confermarci in questa classifica è un ottimo risultato, particolarmente significativo se pensiamo che sono presenti per l’Italia in questa top ten solo Lombardia ed Emilia Romagna, due regioni molto competitive e con PIL maggiori rispetto al Piemonte ", spiega.

Molto importante la strategia che ha portato al risultato: " È il frutto di un lavoro iniziato nel 2022, che ha portato ai primi risultati nel 2023 e ora si conferma nel 2025. Abbiamo riorganizzato internamente Ceipiemonte, creando una divisione specifica per l'attrazione di investimenti e cercando competenze a livello globale. Abbiamo assunto almeno 20 giovani, tutti under 40 e in alcuni casi under 30, con esperienza internazionale, che ora lavorano a Torino. Questo ha permesso di adottare una strategia molto più proattiva rispetto al passato, cercando attivamente gli investimenti invece di aspettare che arrivassero ",spiega ancora Peirone.

La strategia proattiva

Un lavoro del genere ha nel suo core business una strategia di marketing come spiega il professore: " Abbiamo strutturato un'attività di market intelligence per individuare potenziali investitori. Ogni volta che portiamo le nostre imprese all'estero per una fiera o un evento, colleghiamo anche una serie di incontri per attrarre investimenti in Piemonte. Abbiamo inoltre creato forti sinergie con i nostri soci, la Regione Piemonte, le Camere di Commercio e le Università. Questo ci ha permesso di accedere a reti istituzionali, commerciali e accademiche che prima non erano collegate tra loro, creando un effetto esponenziale nei risultati ".

I risultati sono stati incredibili: “ Siamo passati da poche decine di proposte di investimento sul territorio a quasi 500 casi seguiti dal team di attrazione investimenti di Ceipiemonte. Il primo investitore in Piemonte è la Francia, mentre il primo paese extraeuropeo sono gli Stati Uniti. Gli investimenti provengono poi da paesi europei come la Germania e la Svizzera, che sono ovviamente prossimi al nostro territorio. Ma abbiamo anche investitori provenienti da tutto il mondo. Dal 2022 ad oggi, abbiamo chiuso 21 casi di investimento da Svizzera, Francia, Canada, India, Ucraina, Brasile e Stati Uniti” .

I settori di maggiore investimento

Gli investimenti sono molto diversificati ma sorprendenti: " Sicuramente i settori dell'Aerospazio e dell'Automotive. L'Aerospazio in particolare sta attirando molto in questo momento. Abbiamo anche un buon livello di investimenti nell'agroalimentare, nella meccatronica e nei semiconduttori. Recentemente ci sono stati casi molto significativi in questi ambiti ", racconta Peirone, che sottolinea anche il grande contributo dei soci nelle attività di Ceipiemonte.

" Quando il nostro nuovo cda si è insediato, nel primo incontro che abbiamo avuto in Regione sia il Presidente Alberto Cirio sia l’allora Assessore Fabrizio Ricca sono stati chiari: non vogliamo entrare nelle vostre decisioni ma vi giudicheremo dai risultati. Questo approccio pragmatico, che non è affatto scontato riscontrare all’interno delle istituzioni locali italiane, è proseguito con la nuova Giunta, in particolare con l'Assessore Andrea Tronzano. I risultati hanno convinto anche gli altri soci, che quindi ci hanno dato fiducia e supportato in maniera significativa il nostro lavoro ".

L'impatto economico

Un grande lavoro come quello spiegato dal professore ha portato poi agli incredibili risultati soprattutto in termini economici: “ Gli investimenti, che abbiamo attirato solo nel 2024, avranno una ricaduta economica di 3,2 miliardi di euro sul territorio piemontese e creeranno 2.000 nuovi posti di lavoro. Parliamo di cifre molto importanti per la Regione ". Ma non solo, Torino ha debuttato in classifica come grande città europea per attrazione investimenti.

" Torino è entrata per la prima volta nella classifica del Financial Times come sesta grande città europea per la strategia di attrazione investimenti. Era una sfida difficile, perché Torino aveva bisogno di diversificare la sua economia oltre l'Automotive, che ha subito una crisi significativa. Abbiamo ricominciato da un anno a collaborare regolarmente con il Comune di Torino su questi temi e questo debutto rafforza la visibilità internazionale del territorio e conferma la validità del lavoro di Ceipiemonte ".

Guardare al futuro