Pnrr, via libera della Cabina di regia: "Richiesta di quarta rata nei prossimi giorni"

Sono state condivise con la Commissione europea 10 modifiche su 27 obiettivi del Pnrr che oggi hanno ottenuto il via libera della Cabina di regia. Da oggi può partire il processo formale di revisione della quarta rata. Lo si apprende da fonti di Governo. Questo ha spiegato Fitto, consente al governo " di mantenere fede al percorso stabilito ", e " ci consentirà di chiedere la quarta rata la quarta rata nei prossimi giorni ".

" Questo percorso porterà alla richiesta dell'intera quarta rata, non immaginando un definanziamento ", ha detto il ministro degli Affari europei, il Sud le Politiche di coesione e il Pnrr in conferenza stampa. " La quarta rata aveva 27 obiettivi da raggiungere, si interviene su dieci obiettivi con correzioni di tipo tecnico amministrativo e altre più nel merito. La proposta di modifica sarà inviata già oggi alla Commissione europea e con un'informativa al Parlamento ", ha proseguito il ministro, che ha anche spento ogni polemica in merito alla convocazione di questo pomeriggio. " Il lavoro che il governo ha introdotto è serio e costruttivo. Siamo di fronte a diverse fake news perché non c'era nessuna convocazione d'urgenza della cabina di regia ", ha spiegato davanti alle tante pressioni ricevute nelle ultime ore.