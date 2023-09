Pnrr, cambiano gli obiettivi della quinta rata: il piano del governo

Il governo Meloni è a lavoro sulla quinta rata del Pnrr e, come viene riferito da fonti di Palazzo Chigi, le " proposte di modifica al Piano, in relazione alla quinta rata, trasmesse alla Commissione europea lo scorso 7 agosto, prevedono il differimento temporale per tredici obiettivi, l'eliminazione di sei obiettivi ". Questi ultimi, viene ancora spiegato nella nota, " potranno essere coperti con altre fonti di finanziamento e l'integrazione della milestone relativa alla nuova misura della ZES unica (riforma) ".

Quindi, viene sottolineato che " se tutte le proposte di modifica venissero approvate, i risultati da conseguire, al 31 dicembre 2023, passerebbero da sessantanove a cinquantuno, il numero di target da quarantasei a trenta ed il numero di milestone da ventitre a ventuno ". Intanto, oggi è stata convocata la cabina di regia a Palazzo Chigi, convocata dal ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, e presieduta dal presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni. La cabina di regia " ha effettuato una verifica dello stato di attuazione del Pnrr, oltre a un puntuale aggiornamento in merito al pagamento della terza rata, pari a 18.5 miliardi di euro, previsto per i prossimi giorni, alla richiesta di pagamento della quarta rata, pari a 16.5 miliardi di euro, trasmessa dal governo alla Commissione europea lo scorso 22 settembre e ad una prima analisi del conseguimento dei traguardi e degli obiettivi della quinta rata, anche in base alla proposta di revisione del Piano ".