La politica diventa un manicomio a colpi di perizie psichiatriche

«Questo è un governo di disturbati mentali, è evidente che vanno ricoverati» ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca (nella foto). Il punto non è tanto l'argomento che ha scatenato il pensiero di De Luca (lo sblocco di Fondi Sviluppo e Coesione), piuttosto ha anche aggiunto che può «solo fare appello alla resistenza e alla lotta armata». Eh? La lotta armata? E chi si sente ora De Luca, Toni Negri? Nostalgia degli anni Settanta?

Certo che un'incitazione alla lotta armata è già abbastanza grave (non so se da disturbato mentale o meno, però immaginate se l'avesse detto un importante esponente politico di destra quando era all'opposizione, e però si sa che De Luca le spara sempre grosse, bum!), di contro però Maurizio Gasparri ha ritenuto opportuno cosa? Chiedere al ministro della Salute di valutare la sanità mentale di De Luca. Non so come potrebbe fare, cioè stanno chiedendo un Tso per De Luca? Sul serio?

Immagino De Luca possa nel frattempo reagire e chiedere altrettanto, una perizia psichiatrica dei ministri (li ha già definiti disturbati mentali d'altra parte, le diagnosi le ha fatte lui), e già che ci siamo facciamo di tutto l'arco cerebrale parlamentare (però ci vorrebbe anche una commissione apposita per scegliere gli specialisti giusti e essere sicuri che siano imparziali, altrimenti per un medico di sinistra è da curare un politico di destra, e viceversa).

Oh, succedesse davvero sarebbe divertente, altro che Grande Fratello, altro che Isola dei Famosi, altro che il Movimento Surrealista di André Breton: pensateci, Montecitorio che diventa una grande clinica con via vai di psichiatri, psicologi, neurologi, risonanze magnetiche, Tac, macchie di Rorschach, e governo e opposizione che si combattono a colpi di cartelle cliniche, che spettacolo.