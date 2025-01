Un sondaggio incorona il ministro Calderone come il politico più amato

Il ministro del Lavoro e delle politiche sociali del Governo Meloni, Marina Calderone, è risultata in un sondaggio il politico più amato

Non sempre la politica, e i politici, suscitano particolare simpatia. Un ruolo spesso scomodo, che a fronte di molti benefici presenta tantissime criticità. Ma non è sempre così e non per tutti. Ad esempio il 2025 per il ministro del Lavoro e delle politiche sociali, Marina Calderone è partito benissimo.

Il sondaggio

Sarebbe proprio lei, ministro del politiche sociali del governo Meloni, in prima posizione tra le figure politiche più amate, insieme ai due vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani. A dirlo un sondaggio realizzato per Affaritaliani.it da Roberto Baldassari, direttore generale dell'istituto demoscopico Lab21.01.

Le altre "amate" figure

Sempre riferendosi l sondaggio la fiducia nella premier e leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, è in aumento dello 0,3% rispetto a novembre 2024 e si attesta oggi a quota 53,9%. Chi invece dichiara di non amarla fa parte, e si ferma, al 46,1%.

E ancora, sempre tra i ministri, al secondo posto compare Adolfo Urso, terza posizione per Andrea Abodi, Giancarlo Giorgetti, Carlo Nordio e Matteo Piantedosi.

Tra i partiti invece è sempre Fratelli d'Italia che si conferma sopra il 30% mentre Lega e Forza Italia sono quasi alla pari. In calo il Pd, sale il Movimento 5 Stelle. Al 6% Alleanza Verdi Sinistra.