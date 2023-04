Il pugno duro del governo contro gli eco-vandali: multe fino a 60mila euro

Il governo tira dritto e conferma il pugno duro per gli eco-vandali che prendono di mira sedi istituzionali e monumenti italiani per tentare di affermare il principio della loro protesta. Il disegno di legge sugli atti vandalici nei confronti di beni culturali o paesaggistici è finito sul tavolo del Consiglio dei ministri, che nel pomeriggio ha dato il via libera alla stretta ai danni di chi si rende protagonista di atti dimostrativi e blitz tipici degli ambientalisti d'assalto che nulla hanno a che fare con le legittime manifestazioni.

Il pugno duro contro gli eco-vandali

La bozza del testo prevede una sanzione amministrativa da 20mila a 60mila euro per chi distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui. Invece la sanzione sarebbe da 10mila fino a 40mila euro per chi deturpa o imbratta i beni in questione destinandoli a un uso " incompatibile con il loro carattere storico o artistico ".

Somme che ovviamente si andrebbero ad aggiungere a quelle cui verranno eventualmente condannati a pagare i trasgressori in sede penale o civile. Tra le altre cose il provvedimento stabilisce che i proventi delle multe saranno devoluti al ministero della Cultura per il ripristino dei beni.

Sangiuliano: "I vandali pagano a spese loro"

I danni economici alla collettività non possono essere ignorati. Ecco perché Gennaro Sangiuliano a margine del Cdm ha voluto ricordare che per rimediare ai danni degli eco-vandali è richiesto l'utilizzo di macchinari molto costosi e personale altamente specializzato: " Chi compie questi atti deve assumersi la responsabilità anche patrimoniale ".

Per il ministro della Cultura è doveroso far passare un messaggio ben preciso: chi danneggia deve pagare in prima persona. " Si tratta di sanzioni amministrative immediatamente irrogabili dal prefetto del luogo dove il fatto è commesso, sulla base delle denunce dei pubblici ufficiali ", ha spiegato Sangiuliano.

La sinistra frigna

La mossa del governo non è stata digerita dalla sinistra, che già nel pomeriggio ha fortemente criticato l'intenzione di dare battaglia agli eco-vandali. Per Simona Malpezzi, senatrice del Partito democratico, " siamo al grottesco ": a suo giudizio la decisione servirebbe per " coprire i fallimenti " dell'esecutivo, motivo per cui ha accusato la maggioranza di gettare " fumo negli occhi dell'opinione pubblica ".

Secondo il Movimento 5 Stelle si tratta di una mera " politica della distrazione di massa ". I grillini reputano " superfluo " l'intervento del governo e hanno invitato a garantire ascolto a chi chiede un impegno concreto nella lotta al cambiamento climatico e nella difesa dell'ambiente. " Siamo di fronte al solito schema Meloni: guanto di velluto per i colletti bianchi e pugno di ferro contro condotte ben più marginali ", è la denuncia del M5S.