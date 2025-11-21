Abbonati
In evidenza
Governo

Riforma giustizia, Meloni: "Separazione delle carriere coerente coi sistemi delle più importanti nazioni europee"

L'incontro tra il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni e il Commissario europeo per la democrazia, giustizia, Stato di diritto e tutela dei consumatori, Michael McGrath

Riforma giustizia, Meloni: "Separazione delle carriere coerente coi sistemi delle più importanti nazioni europee"
00:00 00:00

"La riforma della giustizia nel suo complesso e, in particolare, la separazione delle carriere dei magistrati, è coerente con i sistemi in vigore nelle più importanti nazioni europee. In un clima positivo e costruttivo, il Governo continuerà ad aggiornare la Commissione europea sui contenuti della legge attuativa della riforma, se la stessa sarà confermata dal referendum". È quanto si legge in una nota di Palazzo Chigi, dopo l'incontro del Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni con il Commissario europeo per la democrazia, giustizia, Stato di diritto e tutela dei consumatori, Michael McGrath, ricevuto dalla premier al termine dell'incontro di lavoro avuto con il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano.

"Nel corso dell'incontro con il Sottosegretario Mantovano - si legge ancora nella nota - sono stati approfonditi i temi dello Stato di diritto e delle iniziative di riforma che l'Italia sta portando avanti, descrivendo in particolare i contenuti della riforma costituzionale sulla giustizia, l'iter per arrivare alla sua approvazione e i successivi passaggi necessari in caso di una sua conferma referendaria".

E ancora: "Al centro del colloquio con il Presidente del Consiglio, i principali temi dell'attualità europea a partire dal comune impegno a difesa dello Stato di diritto e della democrazia e dall'introduzione di un quadro societario unico europeo (28esimo regime) per rispondere alle esigenze delle imprese innovative ed emergenti".

Commenti
Pubblica un commento
Non sono consentiti commenti che contengano termini violenti, discriminatori o che contravvengano alle elementari regole di netiquette. Qui le norme di comportamento per esteso.
Accedi
Registrati
Hai dimenticato la password?
ilGiornale.it Logo Ricarica