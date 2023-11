"Rimediare all'errore". Salvini in pressing sul mercato tutelato dell'energia

Il Consiglio dei ministri di lunedì ha confermato la fine del mercato tutelato dell'energia: il 31 dicembre 2023 per il gas e il 10 gennaio 2024 per la luce. A differenza di quanto ipotizzato dal ministro Gilberto Pichetto Fratin, non c’è stato alcun rinvio e sarebbe stato il titolare degli Affari Ue, Raffaele Fitto, a pretendere che l’articolo fosse stralciato. Per Matteo Salvini si tratta di un errore: “Contiamo di risolvere il problema del mercato tutelato dell'energia”, l’ammissione del vicepremier parlando con la stampa estera.

"Conto che le interlocuzioni di Fitto con commissione Ue portino ad una soluzione positiva" , ha aggiunto il segretario federale della Lega, assolutamente favorevole alla proroga anche se ha sottolineato la necessità di “ridiscutere tempi e modi, il problema è che è una trattativa a due” . Il dossier è stato affrontato martedì mattina nel corso del vertice tra governo e sindacati, Salvini ha ricordato che si tratta “di uno degli obiettivi del Pnrr che abbiamo ereditato quando siamo arrivati al governo”.

Il messaggio di Salvini è chiaro: attraverso il dialogo e la trattativa con la Commissione europea, il governo Meloni deve rimediare a “un errore che ci siamo trovati sulla scrivania e che rischia di essere impegnativo”. L’interlocuzione con il governo europeo è già stata fissata e l’obiettivo è quello di centrare l’obiettivo: “Contiamo di risolvere il problema senza gli emendamenti. Anche perchè di cifre come quelle che hanno Francia e Germania da investire nel settore noi non ne abbiamo. Conto che si riesca rimediare a un obiettivo che purtroppo Draghi e chi c'era prima di lui aveva messo come milestone del Pnrr".